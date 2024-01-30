ادامه محاصره بیمارستان ناصر برای دومین هفته متوالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که اشغالگران اسراییلی محاصره مجتمع بیمارستانی ناصر در شهر خان یونس را برای دومین هفته متوالی ادامه می‌دهند.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت غزه، رژیم صهیونیستی ۱۵۰ کادر پزشکی و ۴۵۰ مجروح و بیش از ۳۰۰۰ آواره مستقر در این بیمارستان را در معرض حملات خود قرار داده است.

این بیانیه تاکید کرد که دستگاه‌های تولید برق در مجتمع پزشکی ناصر از دو روز پیش در نتیجه کمبود سوخت فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. علاوه بر اینکه تراکم زباله‌ها در بخش‌های مختلف و محوطه بیمارستان نگران کننده شده و اشغالگران اجازه انتقال زباله‌ها به خارج از بیمارستان را نمی‌دهند.

وزارت بهداشت غزه تصریح کرد که غذای اختصاص داده شده به کادر بیمارستان و مجروحان و آوارگان مستقر در این مجتمع پزشکی نیز به پایان رسیده است.

ارتش رژیم صهیونیستی که بیش از یک ماه تلاش دارد کنترل کامل شهر خان‌یونس را به دست گیرند، چندین روز است که مجتمع بیمارستان ناصر بزرگترین بیمارستان نوار غزه پس از بیمارستان شفا را تحت بمباران شدید قرار داده‌اند و همزمان نیروهای زمینی آن تلاش دارند تا به سمت این بیمارستان که تنها با ده درصد توان خود در حال فعالیت است، پیشروی کنند و به همین دلیل در حال درگیری با نیروهای مقاومت در اطراف بیمارستان هستند.