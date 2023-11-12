به گزارش خبرنگار مهر، پروانه رضاقلیزاده عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری برنامههای هفته کتاب در اردبیل اظهار کرد: یک میلیون جلد کتاب در کتابخانههای عمومی استان اردبیل وجود دارد که ۶۱ هزار عضو به صورت مستمر و سالانه از این کتابها استفاده میکنند.
وی تصریح کرد: در کنار اعضای کتابخانههای عمومی، دیگر افراد نیز با مراجعه به کتابخانههای میتوانند از خدمات این نهاد استفاده کرده و نسبت به ارتقای فرهنگ آگاهی و دانش استفاده کنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اردبیل فعالیت ۸۳ کتابخانه عمومی را در استان یادآور شد و گفت: ۶۶ باب از این کتابخانهها متعلق به نهاد کتابخانههای عمومی و مابقی کتابخانههای خیرساز و نهادهای عمومی است که سعی کردند با احداث و راهاندازی کتابخانهها، ساکنان مناطق مختلف را در بهرهگیری از فضای کتابخانهها سهیم کنند.
رضاقلیزاده افزود: در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی قرار داریم که امسال از ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه برنامههای این هفته برگزار میشود تا ما بتوانیم بیش از گذشته در جذب و جلب مخاطبان به کتاب به عنوان یار مهربان موفق عمل کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کتابخانه مرکزی اردبیل ۹ هزار عضو از بخشهای مختلف این کتابخانه استفاده میکنند که سالنهای مطالعه مجزا برای آقایان و خانمها در کتابخانه مرکزی اردبیل فراهم شده است.
رضاقلیزاده اضافه کرد: در بخش ناشنوایان و نابینایان ۱۰ هزار نسخه کتاب صوتی و یکهزار و ۲۰۰ جلد کتاب بریل تهیه شده تا علاقهمندان از این اقلام فرهنگی استفاده کنند.
وی بیان کرد: در گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی سعی بر این است تا در کنار برگزاری رویدادهای مختلف، فراخوان استانی حامی رسانهای کتاب و کتابخانهای را انجام داده و از ایدههای برتر در حوزه کتاب و کتابخوانی استقبال خواهد شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اردبیل ادامه داد: سعی بر این است تا در قالب رویداد هفته کتاب جوانان و نوجوانان را بیشتر از گذشته به حوزه کتاب ترغیب و تشویق کنیم تا بتوانند با علاقهمندی در این حوزه مطالعه خود را انجام دهند.
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