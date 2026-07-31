به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاهوسومین جلسه شورای راهبردی دانشجویان بینالمللی دانشگاه تبریز با حضور رئیس دانشگاه تبریز، مدیرکل دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آذربایجان شرقی و جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه برگزار شد.
در این نشست، سیدمحمدباقر جعفری مدیرکل دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان با تشریح سیاستهای جدید وزارت علوم، بر ارتقای کیفیت جذب دانشجویان بینالمللی، تنوعبخشی به کشورهای هدف، توسعه آموزشهای مجازی و تقویت دیپلماسی علمی تأکید کرد.
وی از دانشگاهها خواست با نگاه راهبردیتر به توسعه بازارهای هدف، وابستگی خود را به تعداد محدودی از کشورها کاهش دهند و گفت: در حال حاضر بخش عمده دانشجویان بینالمللی ایران از عراق و افغانستان هستند، در حالی که ظرفیتهای قابل توجهی در کشورهای آفریقایی، آسیای مرکزی و سایر مناطق وجود دارد که میتوان با برنامهریزی مناسب از آنها بهرهبرداری کرد.
مدیرکل دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان، توسعه آموزشهای مجازی را یکی از مهمترین فرصتهای پیش روی دانشگاههای کشور دانست و اظهار کرد: وزارت علوم در حال پیگیری اصلاح مقررات مربوط به آموزش مجازی دانشجویان بینالمللی است تا دانشگاهها بتوانند بدون محدودیتهای موجود، این ظرفیت را در سطح گستردهتری به کار گیرند.
وی همچنین اجرای آموزش به زبان دوم را از سیاستهای مهم وزارت علوم برشمرد و گفت: فراهم شدن امکان ارائه رشتهها به زبانهای بینالمللی، بهویژه انگلیسی، مزیت رقابتی دانشگاههای ایران را افزایش داده و زمینه جذب دانشجویان بیشتری از کشورهای مختلف را فراهم خواهد کرد.
جعفری از حمایت سازمان امور دانشجویان از اعطای بورس به دانشجویان مستعد بینالمللی خبر داد و افزود: دانشگاهها میتوانند با شناسایی دانشجویان نخبه و معرفی آنان، از ظرفیت بورسهای وزارت علوم برای جذب دانشجویان باکیفیت استفاده کنند.
وی توسعه دورههای مشترک با دانشگاههای خارجی، تسهیل برگزاری دورههای کوتاهمدت بینالمللی و گسترش تعامل با رایزنان علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها را از دیگر برنامههای وزارت علوم برای توسعه دیپلماسی علمی عنوان کرد.
مدیرکل دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت تجربه حضور دانشجویان خارجی در دانشگاههای کشور تأکید کرد و گفت: دانشجویان بینالمللی باید در متن زندگی دانشگاهی قرار گیرند و تعامل آنان با دانشجویان ایرانی، حضور در مراکز نوآوری، پارکهای علم و فناوری و برنامههای فرهنگی و اجتماعی تقویت شود تا علاوه بر کسب دانش، تجربهای ماندگار از حضور در ایران داشته باشند.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیریهای انجامشده برای رفع مشکلات اقامتی دانشجویان بینالمللی خبر داد و اظهار کرد: سازمان امور دانشجویان با همکاری دستگاههای ذیربط، موضوع بخشودگی جرایم اقامتی، تمدید موقت مجوزهای اقامت، جلوگیری از قطع خدماتی مانند سیمکارت و خدمات بانکی و تسریع در بررسی پروندههای معوق را در دستور کار قرار داده است.
وی در پایان با تأکید بر حمایت سازمان امور دانشجویان از دانشگاهها تصریح کرد: توسعه آموزش عالی بینالمللی نیازمند همافزایی دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط است و سازمان امور دانشجویان با تمام ظرفیت در کنار دانشگاهها خواهد بود تا موانع موجود برطرف شده و مسیر جذب دانشجویان بینالمللی بیش از پیش تسهیل شود.
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