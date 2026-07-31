امام جمعه فریدن: دشمن با چهره «خودی» به دنبال استحاله انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید شجاعالدین ابطحی در خطبههای این هفته نماز جمعه فریدن ضمن گرامیداشت سالروز شهادت مجاهد نستوه، شیخ فضلالله نوری اظهار کرد : این شهید والامقام در مقطعی حساس از تاریخ، بارها نسبت به توطئه نفوذ بیگانگان هشدار داد، اما متأسفانه عدم توجه به این هشدارها، راه را برای تسلط جریانهای غربگرا و برآمدن دیکتاتوری رضاخان هموار کرد که آسیبهای عمیقی به استقلال و هویت دینی کشور وارد ساخت.
خطیب جمعه فریدن با هشدار نسبت به شیوههای نوین دشمنی علیه انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز نباید فریب ظاهر افراد را خورد دشمن دیگر تنها از در تقابل مستقیم وارد نمیشود، بلکه با لباس و چهره خودی و با ظاهری مذهبی، سعی در نفوذ در لایههای تصمیمگیر و فرهنگی جامعه دارد تا باورهای انقلابی مردم را از درون دچار استحاله کند.
وی با اشاره به ضرورت حفظ هوشیاری در تمامی صحنهها، خطاب به نمازگزاران و مشتاقان اهلبیت (ع) گفت: در ایام پیشرو که شاهد حضور گسترده عاشقان در مراسم پیادهروی اربعین هستیم، زائران عزیز باید برنامهریزی دقیقی برای بازگشت سریع داشته باشند.
حجتالاسلام ابطحی تأکید کرد: نباید میدانهای حضور اجتماعی، تجمعات دینی و عرصههای سیاسی را خالی بگذاریم. دشمن همواره در کمین است تا از غفلت و خلوت شدن عرصههای عمومی سوءاستفاده کند لذا حفظ حضور فعال در صحنه و تقویت تجمعات دینی، یکی از راهکارهای اساسی برای ناامید کردن بدخواهان نظام است.
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