راهپیمایی اربعین نمادی از قدرت و انسجام جریان مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمد محمودی در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا همانند دیگر فضائل اخلاقی، امری دفعی و یکشبه نیست، بلکه در نتیجه استمرار در انجام وظایف الهی، دوری از گناه و مقابله با تمایلات نفسانی و در یک فرایند تدریجی در وجود انسان نهادینه میشود.
وی افزود: همانگونه که رسیدن به مرتبه اجتهاد نیازمند سالها تلاش، تحصیل و طی کردن مراحل علمی است، دستیابی به مراتب تقوا نیز به صورت تدریجی حاصل میشود و انسان گامبهگام به جایگاهی میرسد که بتواند حق تقوا را ادا کند.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به جایگاه نماز در تربیت معنوی انسان ادامه داد: یکی از مهمترین اموری که انسان را در مسیر دستیابی به تقوا یاری میکند، نماز و به ویژه نماز جمعه است. برای برپایی این فریضه عبادی و سیاسی، از پایان هر نماز جمعه تا هفته بعد تلاش گسترده و شبانهروزی از سوی مجموعههای مرتبط صورت میگیرد تا این آیین به بهترین شکل اقامه شود.
وی با بیان اینکه نماز از مهمترین عبادات در همه ادیان الهی است، تصریح کرد: در متون دینی و آیات قرآن کریم، هیچ موضوعی به اندازه نماز مورد تأکید قرار نگرفته و این مسئله نشاندهنده نقش اساسی آن در رشد معنوی و رسیدن انسان به کمالات الهی است.
محمودی خاطرنشان کرد: نماز سپری مستحکم در برابر وسوسهها و هجمههای شیطانی است و در فقه اسلامی نیز نماز جمعه در شمار عبادات بسیار بااهمیت قرار دارد. یکی از برکات بزرگ انقلاب اسلامی نیز احیای باشکوه نماز جمعه در کشور است؛ بهگونهای که اکنون در حدود ۹۰۰ پایگاه در سراسر ایران، این فریضه اقامه میشود و آثار و برکات فراوانی برای جامعه اسلامی به همراه داشته است.
وی با اشاره به برخی روایات درباره فضیلت حضور بهموقع در نماز جمعه افزود: اهمیت این فریضه تا آنجاست که در روایات آمده است فرشتگان الهی در ورودی محلهای برگزاری نماز جمعه حضور دارند و نام افراد را تا پیش از آغاز خطبهها ثبت میکنند.
امام جمعه موقت اصفهان در خطبه دوم با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی و ورود به دهه پایانی ماه صفر گفت: همه افرادی که در پیادهروی اربعین و نیز اجتماعات و برنامههای شبانه مرتبط با این ایام حضور دارند، شایسته قدردانی هستند، چرا که این حضورها جلوهای از ارادت مردم به اهل بیت (ع) و نمایش انسجام جبهه مؤمنان است.
وی ادامه داد: پیادهروی عظیم اربعین در سالهای اخیر به یک حرکت بزرگ جهانی تبدیل شده و عظمت آن نگاه جهانیان را به خود جلب کرده است. این حضور گسترده مردمی، به تعبیر دشمنان، به نمادی از قدرت و انسجام جریان مقاومت بدل شده است.
محمودی همچنین با تقدیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نیروهای مسلح در روزهای اخیر ضربات سنگینی به دشمن وارد کردهاند و این اقتدار در سایه پشتیبانی و حضور مردم تقویت شده است. حضور مردم، پشتوانه روحی و معنوی مهمی برای مدافعان کشور به شمار میرود.
وی افزود: ملت ایران و رزمندگان این سرزمین نشان دادهاند که در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی میکنند و همین مقاومت، دشمن را در محاسبات خود با شکست روبهرو کرده است.
امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اشتغال، کارآفرینی و مهارتآموزی گفت: توجه به کار، حرفهآموزی و ایجاد زمینه توانمندسازی افراد باید در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد.
وی همچنین از دستگاه قضائی برای برخورد با عاملان برخی جرایم قدردانی کرد و افزود: انتظار میرود همانگونه که با برخی مجرمان برخورد میشود، در برابر مفسدان اقتصادی نیز با قاطعیت، عدالت و وحدت رویه عمل شود تا اعتماد عمومی بیش از پیش تقویت شود.
نظر شما