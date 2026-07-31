  1. استانها
  2. خوزستان
۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

اربعین حسینی رزمایش بزرگ فرهنگی و نماد اقتدار منطق عاشورا است

اربعین حسینی رزمایش بزرگ فرهنگی و نماد اقتدار منطق عاشورا است

اهواز - امام جمعه اهواز گفت: اربعین حسینی رزمایش بزرگ فرهنگی و نمایش اقتدار منطق امام حسین در سطح بین‌المللی است و حضور مردم در صحنه نیز ستون فقرات امنیت در شرایط جنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) اظهار کرد: حضور مردم در خیابان‌ها رزمایش عزم و اراده حسینی است و باید برای مشارکت حداکثری در این میدان، برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

وی با توصیه به تقسیم کار میان مساجد و هیئت‌ها و تشکل‌های مردمی افزود: با مدیریت جمعیت و سازماندهی بهتر، کارآمدی حضور مردم در جبهه فرهنگی و امنیتی بیش از پیش ارتقا می‌یابد.

امام جمعه اهواز با اشاره به حملات دشمن به زیرساخت‌های کشور تصریح کرد: از نگاه منطق انقلابی و مکتب امام شهدا، در میدان مبارزه قدرت باید حرف اول را بزند و اگر دشمن یک موشک شلیک کند باید با چندین موشک پاسخ داده شود.

موسوی‌فرد با اشاره به عملیات‌های اخیر مقاومت و پاسخ‌های انجام‌شده به متجاوزان خاطرنشان کرد: ملت ایران آموخته است که نباید از چنگ و دندان دشمن هراسی داشته باشد بلکه باید با قدرت با او برخورد کند.

وی ادامه داد: پاسخ‌هایی که طی ۴۸ ساعت گذشته به دشمن داده شد، مصداق روشن این منطق است و مذاکره تنها زمانی معنا دارد که حقانیت ملت ایران با اقتدار میدانی و نظامی به کرسی نشانده شده باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان گفت: تا زمانی که دشمن در میدان به دنبال تهدید است، پاسخ ملت ایران نیز برخورد مقتدرانه خواهد بود و مردم باید در صحنه حضور داشته باشند و از ارزش‌های دینی صیانت کنند.

کد مطلب 6904354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها