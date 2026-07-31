اربعین حسینی رزمایش بزرگ فرهنگی و نماد اقتدار منطق عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) اظهار کرد: حضور مردم در خیابان‌ها رزمایش عزم و اراده حسینی است و باید برای مشارکت حداکثری در این میدان، برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

وی با توصیه به تقسیم کار میان مساجد و هیئت‌ها و تشکل‌های مردمی افزود: با مدیریت جمعیت و سازماندهی بهتر، کارآمدی حضور مردم در جبهه فرهنگی و امنیتی بیش از پیش ارتقا می‌یابد.

امام جمعه اهواز با اشاره به حملات دشمن به زیرساخت‌های کشور تصریح کرد: از نگاه منطق انقلابی و مکتب امام شهدا، در میدان مبارزه قدرت باید حرف اول را بزند و اگر دشمن یک موشک شلیک کند باید با چندین موشک پاسخ داده شود.

موسوی‌فرد با اشاره به عملیات‌های اخیر مقاومت و پاسخ‌های انجام‌شده به متجاوزان خاطرنشان کرد: ملت ایران آموخته است که نباید از چنگ و دندان دشمن هراسی داشته باشد بلکه باید با قدرت با او برخورد کند.

وی ادامه داد: پاسخ‌هایی که طی ۴۸ ساعت گذشته به دشمن داده شد، مصداق روشن این منطق است و مذاکره تنها زمانی معنا دارد که حقانیت ملت ایران با اقتدار میدانی و نظامی به کرسی نشانده شده باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان گفت: تا زمانی که دشمن در میدان به دنبال تهدید است، پاسخ ملت ایران نیز برخورد مقتدرانه خواهد بود و مردم باید در صحنه حضور داشته باشند و از ارزش‌های دینی صیانت کنند.