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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۱

فرمانده انتظامی آبادان:

مأمور پلیس آبادان حین تعقیب قاچاقچیان آسمانی شد

مأمور پلیس آبادان حین تعقیب قاچاقچیان آسمانی شد

آبادان - فرمانده انتظامی آبادان از فوت مأمور انتظامی ستوان دوم «ایوب رومیانی» حین مأموریت دستگیری قاچاقچیان سوخت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیومرث کشوری با اعلام این خبر اظهار کرد: بامداد گذشته (شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲) مأموران گشت کلانتری ۱۳ حین گشت زنی یک‌دستگاه نیسان حامل قاچاق سوخت را شناسایی و بلافاصله دستور ایست صادر کردند.

وی با اشاره به اینکه راننده بدون توجه به ایست پلیس از محل متواری شد، افزود: حین عملیات تعقیب و گریز راننده خودروی نیسان بدون توجه به اخطارهای پلیس ضربه‌ای به خودروی مأموران وارد و آن را از جاده منحرف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان بیان کرد: در این حادثه ستوان دوم رومیانی و یک نفر سرباز وظیفه مصدوم شدند که بلافاصله به بیمارستان انتقال یافتند.

سرهنگ کشوری با بیان اینکه ستوان دوم رومیانی ساعتی پیش به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت، تصریح کرد: با تلاش مأموران پلیس راننده متواری در مخفیگاهش دستگیر و ضمن اعتراف به بزه انتسابی پرونده قضائی تشکیل و به دادسرا معرفی شد.

کد مطلب 5937306

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    نظرات

    • خزایی IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      0 0
      پاسخ
      چرا اخه؟ مگه اون نیسان چقدر سوخت قاچاق داشته

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