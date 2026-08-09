آبادان در انتظار تأسیس شرکت هواپیمایی اختصاصی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمود نواصر: حمل و نقل از ارکان اصلی صنعت توریسم است و این صنعت به عنوان یکی از مهمترین و پردرآمدترین منابع جهان به شمار می رود. سیستم حمل و نقل هوایی یکی از عمده ترین عناصر تشکیل دهنده صنعت گردشگری است که بخشی از هزینههای گردشگران را به خود اختصاص میدهد.
حمل و نقل به منزله شریانهای حیاتی کشورها و چشم انداز توسعه نمادی بنیادین شهری و بدیهیترین نشانههای سطح توسعه در رویکرد گردشگری در منطقه است.
از نگاهی دیگر حجم مبادلات جهانی، لزوم توسعه ارتباطات و سرعت و حجم عملکرد بخش حمل و نقل را به گونه فزایندهای هویدا میسازد. در این میان حمل و نقل کالا و مسافر و گردشگری، فعالیتهای زیربنایی و زیر ساختی تلقی میشود.
در شهر آبادان، برنامهریزی در مسیر پیشرفت صنعت گردشگری در کنار دیگر ظرفیتهای اقتصادی همچون صنایع و کشاورزی موضوعی مهم است.
در حالی که شهر آبادان دارای یک فرودگاه با قدمت بوده ولی آنگونه که باید از ظرفیتهای این فرودگاه به صورت اصولی استفاده نشده است.
تاریخچه فرودگاه بینالمللی آبادان
فرودگاه بینالمللی آبادان جزو اولین فرودگاههای کشور است که در سال ۱۳۲۰ توسط شرکت ملی نفت ایران و به دلیل وجود پالایشگاه احداث شد و با رونق گرفتن شهر آبادان این فرودگاه نیز توسعه یافت تا جایی که نخستین پروازهای خارجی از مهرآباد و سپس آبادان در نیمه دوم سال ۱۳۲۸ آغاز شد.
این فرودگاه با وجود پیشینه بزرگی که دارد اما نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد.
فرمانداری آبادان از تأسیس ایرلاین اختصاصی این شهر حمایت میکند
خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی هر منطقه که میتواند به رونق سرمایهگذاری، تجارت و گردشگری منجر شود برخورداری از یک فرودگاه فعال و مجهز است.
وی توضیح داد: در بسیاری از نقاط جهان، شهرها تلاش میکنند حتی یک فرودگاه با پروازهای داخلی داشته باشند اما آبادان از نعمت یک فرودگاه بینالمللی برخوردار است که این ظرفیت میتواند به یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی منطقه تبدیل شود.
پیرهادی با بیان اینکه فرمانداری ویژه آبادان از هرگونه طرح توسعهای همچون تأسیس ایرلاین اختصاصی این شهر حمایت میکند، تاکید کرد: معتقدیم فرودگاه بینالمللی آبادان یکی از شریانهای اصلی اقتصاد جنوب غرب کشور است و هر اقدامی که به توسعه زیرساختها، افزایش پروازها و ارتقای خدمات آن منجر شود آثار مستقیمی بر رشد اقتصادی، جذب سرمایهگذار و رونق گردشگری منطقه دارد.
وی ادامه داد: بهبود زیرساختهای لجستیکی، تسهیل ترانزیت داخلی و خارجی، تقویت حمل و نقل ترکیبی و توسعه مسیرهای ارتباطی برای جا به جایی مسافر و کالا از مهمترین اولویتهای توسعهای منطقه به شمار میرود و تحقق این اهداف، زمینهساز افزایش مبادلات تجاری و ارتقای جایگاه آبادان در شبکه حمل و نقل کشور خواهد بود.
فرماندار ویژه آبادان عنوان کرد: امروز قدرت سیاسی و اقتصادی مناطق بیش از هر زمان دیگری به میزان اتصال آنها به شریانهای ارتباطی و مسیرهای بینالمللی وابسته است و فرودگاه بینالمللی آبادان میتواند با نقش آفرینی مؤثر در این حوزه، سهم قابل توجهی در توسعه پایدار و افزایش تعاملات اقتصادی جنوب غرب ایران داشته باشد.
توسعه فرودگاه بینالمللی آبادان پیش نیاز تجارت است
افشین فراهانی، یک فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای ما که در حوزه تجارت فعالیت میکنیم وجود یک فرودگاه بینالمللی فعال و مجهز از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید برای انجام امور تجاری ناچار به استفاده از فرودگاههای دیگر استان مانند اهواز یا ماهشهر باشیم.
وی توسعه بخش کارگوی فرودگاه آبادان را یکی از مهمترین نیازهای فعالان اقتصادی دانست و افزود: ایجاد زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل هوایی کالا، میتواند نقش تعیین کنندهای در افزایش صادرات، تسهیل واردات و رونق فعالیتهای تجاری منطقه داشته باشد.
فراهانی با انتقاد از عملی نشدن وعدههای مربوط به برقراری پروازهای خارجی تصریح کرد: هرچند توسعه پروازهای بینالمللی همواره مطرح شده اما متأسفانه طی سالهای اخیر این موضوع بیشتر در حد وعده و شعار باقی مانده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به سابقه فرودگاه بینالمللی آبادان، توضیح داد: روزگاری این فرودگاه یکی از مدرنترین فرودگاههای کشور بود در حالی که بسیاری از شهرهای ایران حتی پایانه مسافربری خودرویی مناسبی نداشتند اما امروز با مقایسه زیرساختها و تعداد پروازهای همان شهرها با آبادان، فاصله ایجاد شده بسیار تأسفبار است.
وی تأکید کرد: برای یک فعال اقتصادی، مهمترین نیاز فراهم بودن زیرساختهای حمل و نقل و لجستیک است. اگر این بسترها مهیا شود بخش خصوصی میتواند با سرمایهگذاری، توسعه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی نقش مؤثری در رونق آبادان داشته باشد.
فراهانی عنوان کرد: تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی و توسعه تجارت آنها بر پایه فرودگاههای کارآمد، شبکه حمل و نقل هوایی قدرتمند و بهرهگیری از نیروهای متخصص در این حوزه شکل گرفته است موضوعی که باید در برنامهریزی برای آینده شهر آبادان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
آبادان به ایرلاین اختصاصی نیاز دارد
مجید کنعانی، یک فعال گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برقراری پروازهای بِیس یکی از نیازهای اساسی فرودگاه بینالمللی آبادان است و راهاندازی بخش CIP نیز از مطالبات جدی فعالان حوزه گردشگری به شمار میرود.
وی با اشاره به اهمیت گسترش پروازهای خارجی افزود: افتتاح ترمینال جدید فرودگاه بینالمللی آبادان در سال گذشته، ظرفیت مناسبی برای افزایش تعداد پروازها ایجاد کرده و اکنون باید از این ظرفیت برای توسعه شبکه پروازی داخلی و خارجی استفاده شود.
کنعانی با بیان اینکه آبادان باید هرچه سریعتر صاحب ایرلاین اختصاصی شود، عنوان کرد: ضرورت دارد تبلیغات هدفمند و اثربخشی برای جذب سرمایهگذاران به منظور تأسیس شرکت هواپیمایی در آبادان انجام شود تا پروازها در این شهر ماندگار شوند و از خروج ظرفیتهای هوایی جلوگیری شود.
این فعال گردشگری ادامه داد: فرمانداری ویژه آبادان حمایتهای ویژهای برای حضور سرمایهگذاران فراهم کرده و این ظرفیتها باید به شکل گسترده اطلاع رسانی شود تا سرمایهگذاران بیشتری برای فعالیت در صنعت هوانوردی به آبادان جذب شوند.
لزوم جلوگیری از فرصتسوزی
آنچه امروز آبادان بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، تغییر نگاه به فرودگاه بینالمللی این شهر از یک زیرساخت صرف حمل و نقل به یک پیشران توسعه اقتصادی است.
تجربه شهرهای موفق نشان میدهد فرودگاه زمانی به موتور محرک سرمایهگذاری تبدیل میشود که در کنار افزایش پروازها، به شبکهای برای تجارت، صادرات، گردشگری، خدمات و ارتباطات بینالمللی متصل شود.
با توجه به موقعیت راهبردی آبادان در همجواری با عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس، وجود منطقه آزاد اروند، بنادر تجاری و ظرفیتهای صنعتی و گردشگری، توسعه هدفمند فرودگاه و ایجاد ایرلاین اختصاصی میتواند مزیت رقابتی جدیدی برای این شهر ایجاد کند.
در چنین شرایطی شهر آبادان ضمن اینکه به قطب حمل و نقل هوایی جنوب غرب کشور تبدیل میشود، همچنین نقش پُررنگتری در تجارت منطقهای و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی به دنبال دارد؛ هدفی که تحقق آن نیازمند برنامهریزی منسجم، مشارکت بخش خصوصی و تصمیمگیریهای عملی فراتر از وعدهها است.
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