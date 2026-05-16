۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

متهمان قتل دامدار ۷۰ ساله در گتوند بازداشت شدند

اهواز ـ دادستان عمومی و انقلاب گتوند گفت: متهمان مرگ پیرمرد دامدار ۷۰ ساله که بر اثر اصابت ضربات متعدد به ناحیه سر به قتل رسیده بود. دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران رومیانی عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: صبح روز ۲۲ اردیبهشت ماه با اعلام وقوع قتل در حوزه شهر ترکالکی در محل وقوع جرم حضور یافتیم و پس از بررسی صحنه، دستور آغاز تحقیقات در خصوص شناسایی قاتل صادر شد.

وی افزود: حسب اظهارات اعضای خانواده، جسد مقتول در حالی کشف شده که دست‌ها و پاهایش بسته و همچنین بنا بر اظهارات یکی از شهود، یک دستگاه خودروی نیسان آبی‌رنگ در ساعت چهار بامداد با سرعت از محل دامداری متواری شده بود.

رومیانی ادامه داد: باتوجه به محرز شدن انگیزه سرقت و بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته مشرف بر محل وقوع جرم، دستور رصد خط سیر خودروی قاتلان صادر و در نتیجه پیگیری‌های مستمر دادستان، بازپرس و ضابطان قضایی، هویت متهمان شناسایی و بازداشت شدند.

