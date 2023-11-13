مهمترین اولویت رودسر چالش پسماند است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح مدارس بدون پسماند در مدرسه ۲۲ بهمن شیخ زاهد محله چابکسر با اشاره به اولویت‌های عملیاتی استان و شهرستان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های گیلان و رودسر چالش پسماند است.

وی با بیان اینکه هر کاری که انجام می‌دهیم باید بر مبنای اصول صحیح آموزش صورت بگیرد، افزود: بایدچگونه زندکی کردن در طبیعت را یاد بگیریم زیرا زندگی دائماً محل یادگیری و آموزش است.

حیدری اضافه کرد: گاهی اوقات این آموزش‌ها در مدارس، دانشگاه‌ها و محافل آکادمی صورت می‌گیرد و در برخی موارد از همدیگر آموزش می‌گیریم و ازتجارب ها بهره مند می‌شویم.

فرماندار رودسر بابیان اینکه ما برای هر کاری نیاز به دو عنصر یادگیری و آموزش داریم، ادامه داد: در همه ادوار بشری هیچ فردی بی نیاز از این دو اصل نبوده و هر شخصی بیشتر در پی یادگیری و آموزش باشد حتماً در زندگی فردی و اجتماعی خود نیز موفق تر است.

وی به مساله پسماند در مدارس بخش چابکسر مبنی اینکه نباید تولید پسماند داشته باشند، تصریح کرد: اگر چه پسماند یک امر واقعی است و ما انسان‌ها قاعدتاً این کار را انجام می‌دهیم اما باید روی چگونگی پسماند کمتر تولید کردن تمرکز و مدیریت کنیم.

حیدری به ۲ موضوع نقش خانواده در کاهش پسماند و نیز تفکیک از مبدا اشاره کرد و ادامه داد: دانش آموزان در کنار آموزش از مدرسه و اهتمام جدی مسؤولان ذیربط آموزش در خانواده رافرا می‌گیرند زیرا تولید پسماند از خانواده آغاز می‌شود.

حیدری تصریح کرد: مادران با مدیریت در خانواده می‌توانند دست به دست هم به کمک دولت آمده و دولت مردان را یاری دهند تا ما هم بتوانیم با برنامه ریزی بهتر این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در شهر چابکسر یک مرکز پسماند وجود دارد که کار بسیار ارزشمندی انجام شده که می‌توان با استفاده از دانش روز این مرکز را مجهز به تجهیزات پیشرفته‌تر و از نخبگان دعوت به عمل آورده و بار شهرستان را کاهش دهیم و منابع پایدار برای شهرداری ایجاد کنیم.