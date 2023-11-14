بازگشت ۶ واحد راکد شهرستان رزن به چرخه تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر غفاری‌آثار در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان رزن از بازگشت و احیای ۶ واحد راکد و تعطیل این شهرستان به چرخه تولید مجدد خبر داد و اظهار کرد: شهرستان رزن در سال‌های اخیر دارای ۱۱ واحد تعطیل و راکد بود که با پیگیری دستگاه‌های ذیربط از این تعداد، ۶ واحد با اشتغال پایدار ۱۸۶ نفر دوباره به چرخه تولید بازگشتند ضمن اینکه احیا مابقی واحدهای راکد شهرستان نیز در دست پیگیری است.

وی افزود: سال گذشته شهرستان رزن در بحث اشتغال برتر بود و انتظار این است با تلاش تمامی دستگاه‌های شهرستان امسال نیز رتبه برتر استان را کسب کنیم.

فرماندار رزن با بیان اینکه تاکنون ۱۰۸۴ نفر از تعهد اشتغال امسال شهرستان معادل ۸۵ درصد آن محقق شده است، تصریح کرد: بنیاد علوی باید تلاش کند در بحث اشتغال خود را به ما برساند، اگر نمی‌تواند سیستم خود را از شهرستان رزن خارج و یا کارهای شهرستان را به خود شهرستان واگذار کند.

این مسئول با اشاره به اینکه بنیاد علوی ۲۹ درصد و بنیاد برکت ۲۴ درصد در سال‌جاری در این شهرستان تعهد اشتغال خود را محقق کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این میزان عملکرد بنیاد علوی و بنیاد برکت در شهرستان با تسهیلات و اعتباراتی که داریم، قابل قبول نیست و باید به وظیفه خود عمل کنند.

غفاری‌آثار اظهار کرد: مدیرکل کار استان قول داده در بحث تعاونی تولید شهرستان هر میزان تسهیلات در این رابطه نیاز باشد کمک کند و مشکلی نخواهد بود اما شرط دریافت این تسهیلات ایجاد شرایط تعاونی است و باید شرکت و تعاونی تشکیل شود.

وی در بخش دیگری گفت: در بحث مسکن مهر شهر دمق ۱۸ واحد اضافه داریم که مقرر شده این واحدها به متقاصیان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد تحویل شود و انتظار است بخشدار و شهردار دمق هر چه سریع‌تر در این رابطه به نتیجه و جمع بندی برسند.

فرماندار شهرستان رزن در ادامه با اشاره به اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار از محل سفر برای پارک علم و فناوری استان و خانه خلاق شهرستان رزن، یادآور شد: برای راه‌اندازی خانه خلاق شهرستان مکان لازم در دانشگاه پیام نور از یک‌سال گذشته دیده شده و آمادگی لازم برای راه‌اندازی خانه خلاق را داریم و انتظار است در این رابطه شهرستان ویژه دیده شود.