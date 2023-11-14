عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال: حالا وقت هست!

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در حالی آغاز شد که حاشیه‌های زیادی را از ابتدا به همراه داشت. صعود شمس آذر قزوین و استقلال خوزستان به عنوان دو تیم نخست فصل گذشته لیگ یک به لیگ برتر ایران حاشیه‌هایی را به همراه داشت.

استفاده از بازیکن غیرمجاز شمس آذر در چند دیدار لیگ دسته اول فوتبال با تصمیم کمیته انضباطی مبنی بر آغاز بازی‌های این تیم با منفی سه امتیاز همراه بود.

همچنین تخطی باشگاه‌های پرسپولیس و سپاهان اصفهان از بندهای آئین نامه جدید نقل و انتقالاتی به ترتیب باعث کسر یک و چهار امتیاز از آنها شد تا جنجال‌های زیادی را به همراه داشته باشد.

روند رسیدگی به نحوه اجرای سقف بودجه قراردادها با پایان یافتن هفته دهم لیگ برتر فصل جاری همچنان ادامه دارد تا استقلال و پرسپولیس نیز زیر ذره بین قرار بگیرند.

جریمه باشگاه‌های خاطی در حالی تأثیر مستقیم در جایگاه آنها در جدول گذاشته است که درخواست خود مبنی بر اعاده دادرسی را به کمیته استیناف ارسال کرده‌اند. به طور مثال باشگاه شمس آذر قزوین حدود سه ماه پیش درخواست بررسی مجدد پرونده تخلفات منسوب به خود را به کمیته استیناف ارائه کرده است. سپاهان و پرسپولیس نیز همین روند را طی کرده‌اند اما همچنان خبری از برگزاری این جلسات نیست.

مهدی دادرس عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تأخیر در برگزاری این جلسات گفت: درخواست آنها مدت‌ها پیش ارسال شده است اما با توجه به اینکه همچنان رسیدگی به تخلفات سایر باشگاه‌ها ادامه دارد قصد داریم پس از پایان تمام و کمال بررسی‌ها جلسه بگذاریم.

او در پاسخ به اینکه آیا تأخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها شائبه حمایت‌های خارج از قاعده از باشگاه‌ها را با توجه به جایگاه آنها در جدول مطرح نمی‌کند تاکید کرد: نمی‌گذاریم کار خیلی طول بکشد اما حالا حالاها وقت هست! تلاش می‌کنیم تا پایان نیم فصل جلسات رسیدگی را برگزار کنیم تا تکلیف همه باشگاه‌ها به طور قطع مشخص شود.

دادرس درباره اینکه آیا استقلال و تراکتور هم شامل جریمه و کسر امتیاز خواهند شد تصریح کرد: من در جریان رسیدگی به پرونده آنها در کمیته انضباطی یا نهادهای دیگر نیستم. ما منتظریم تمام بررسی‌ها از همین دو باشگاه و حتی سایر باشگاه‌ها تمام شود تا آنها را به طور اجمالی مورد بررسی قرار دهیم.