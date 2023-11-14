شیوه جدید قاچاق شیرخشک در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی صالحیزاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در کمیته تدابیر ویژه دارویی استان سیستان و بلوچستان اظهارکرد: برای جلوگیری از قاچاق، افراد با ثبت کد ملی شیرخوار امکان دریافت شیرخشک یارانهای را دارند اما متأسفانه عدهای با جمعآوری کارتهای ملی نوزادانی که نیاز به شیر خشک ندارند، اقدام به سود جوئی میکنند.
وی افزود: غالب مشکلی که در استان در خصوص کمبود شیر خشک مطرح میشود با تقویت نظارتها و کوتاه شدن دست دلالان و قاچاقچیان، رفع خواهد شد.
حبیب غزنوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در ادامه اظهار کرد: هر یک از شهروندان که برند خاصی از شیر خشک را نیاز دارند میتوانند از طریق سامانه ۱۹۰ محل توزیع آن را جویا شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه عدهای سودجو از طرق غیرقانونی اقدام به قاچاق شیرخشک به خارج از کشور میکردند، از ۲۰ مهرماه سامانههایی برنامهریزی شد تا نظارتها تشدید و جلوی قاچاق این محصول گرفته شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان هم در این جلسه با اشاره به در نظر گرفتن مجازاتهایی برای خانوادههایی که شماره ملی نوزادشان را در اختیار افراد سودجو قرار میدهند، گفت: اثبات این امر که مشخصات و شماره ملی نوزاد در اختیار غیر قرار گرفته به راحتی صورت میپذیرد و از قطع سهمیه شیر خشک تا پیگرد قانونی برای خانواده خاطی با عنوان تخلف فروش کالای موضوع قاچاق را در پی خواهد داشت.
عباسزاده محمودی ادامه داد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجازات شرکتها، برای شرکتها و مؤسسات متخلف مجازاتی معادل چندین برابر بالاترین میزان مجازات در نظر گرفته شده است.
وی همچنین گفت: اگر در مواردی سازمان یافتگی این اقدامات به ثبت برسد نیز مجازات حبس تعیین شده است. بر اساس بررسی صورت گرفته در بحث قاچاق شیر خشک، مقصد قاچاق استان ماست و موارد تخلف به خصوص در داروخانههای استان ما اندک است.
نظر شما