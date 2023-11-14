  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۰

مدیرستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی مطرح کرد؛

مسجدی ها پای کار تکریم کتاب/از تولید نماهنگ تا طرح پالایش کتاب

مسجدی ها پای کار تکریم کتاب/از تولید نماهنگ تا طرح پالایش کتاب

بیرجند-مدیرستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی گفت: به مناسبت هفته کتاب در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان برنامه های متعددی از مسابقات کتابخوانی تا تولید سرود برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محقی به خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار کرد: در حال حاضر در مساجد خراسان جنوبی ۱۸۹ کتابخانه مخزن دار و ۱۴۲ کتابخانه باز فعالیت دارند که کتابخانه باز کتابخانه ای که داخل شبستان مسجد است و ورود و خروج کتب ثبت نمی‌شود ولی کتابخانه مخزن دار کتابخانه ای که مخزن کتاب دارد و در فضایی مستقل فعال است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی افزود: در خصوص برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان گفت: بیش از ۱۴ عنوان ویژه برنامه طی هفته کتاب و کتابخوانی به همت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

تولید سرود یار مهربان توسط کانون حضرت صدیقه طاهر (ع)

محقی ادامه داد: تولید و اجرای سرود یار مهربان با موضوع اهمیت کتاب و کتابخوانی توسط کانون حضرت صدیقه طاهره (س) بیرجند و پخش این سرود در رسانه ملی و ارسال محتوا به سایر استان‌ها جهت اجرای تقلیدی توسط گروه‌های سرود استان‌ها و اجرای میدانی سرود یار مهربان در میادین اصلی شهر بیرجند از جمله برنامه‌های این هفته است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی در ادامه بیان کرد: برپایی نمایشگاه‌های محله محور کتاب در مسجد امام حسین (ع) و مسجد محمد رسول الله (ص)، کانون آدینه مسجد مصلی بیرجند نیز طی هفته کتاب و کتابخوانی در دستور کار قرار دارد.

محقی با بیان اینکه طرح شنبه‌های کتاب از برنامه‌های کتاب محور کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی است، گفت: بازدید از کتابخانه های استان در راستای انگیزه بخشی، نشست و هم اندیشی پیرامون بررسی مشکلات کتابخانه ها نیز در دستور کار داریم.

وی با اشاره به اجرای طرح پالایش کتاب عنوان کرد: این طرح در ۲۰ کتابخانه مساجد استان اجرا می‌شود که در این طرح کتاب‌های بلااستفاده و کهنه کتابخانه ها از چرخه امانت خارج شده و با توجه به نیاز مخاطب، کتاب‌های مفید و مورد نیاز تهیه و نوسازی و بروز رسانی کتابخانه های مساجد انجام می‌شود.

کتابخوانی در سیره شهدا

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی افزود: تولید کلیپ‌های کوتاه از شهدا در خصوص نقش و جایگاه کتاب در زندگی شهدا و انتشار در فضای مجازی یکی دیگر از برنامه‌های این ستاد طی هفته کتاب و کتابخوانی است.

محقی گفت: اجرای گروه‌های سرود و نمایش در مساجد با موضوع کتاب و کتابخوانی، به روز رسانی اطلاعات کتابخانه ها و توزیع کتاب در سطح کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان و تهیه سرود با موضوع کتاب توسط کانون حرم عشق شهرستان فردوس در دستور کار قرار دارد.

وی به برگزاری مسابقه کتابخوانی اشاره کرد و افزود: مسابقه کتابخوانی اندیشه‌های اسلامی در قرآن ویژه اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد از ۱۵ آبان آغاز و تا پایان دی ماه برگزار می‌شود و جهت شرکت باید به سامانه بچه‌های مسجد مراجعه کنند.

محقی ادامه داد: مسابقه کتابخوانی طوفان الاقصی ویژه جوانان و نوجوانان توسط کانون فرهنگی هنری انصار الحسین (ع) نیز برگزار خواهد شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی عنوان کرد: توزیع سری کامل کتب کتاب و خانواده در کانون‌های فعال حوزه کتاب و کتابخوانی جهت بهره برداری و معرفی در مساجد از دیگر برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی محسوب می‌شود.

کد مطلب 5938464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها