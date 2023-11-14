مسجدی ها پای کار تکریم کتاب/از تولید نماهنگ تا طرح پالایش کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محقی به خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار کرد: در حال حاضر در مساجد خراسان جنوبی ۱۸۹ کتابخانه مخزن دار و ۱۴۲ کتابخانه باز فعالیت دارند که کتابخانه باز کتابخانه ای که داخل شبستان مسجد است و ورود و خروج کتب ثبت نمیشود ولی کتابخانه مخزن دار کتابخانه ای که مخزن کتاب دارد و در فضایی مستقل فعال است.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی افزود: در خصوص برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی در کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان گفت: بیش از ۱۴ عنوان ویژه برنامه طی هفته کتاب و کتابخوانی به همت کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.
تولید سرود یار مهربان توسط کانون حضرت صدیقه طاهر (ع)
محقی ادامه داد: تولید و اجرای سرود یار مهربان با موضوع اهمیت کتاب و کتابخوانی توسط کانون حضرت صدیقه طاهره (س) بیرجند و پخش این سرود در رسانه ملی و ارسال محتوا به سایر استانها جهت اجرای تقلیدی توسط گروههای سرود استانها و اجرای میدانی سرود یار مهربان در میادین اصلی شهر بیرجند از جمله برنامههای این هفته است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی در ادامه بیان کرد: برپایی نمایشگاههای محله محور کتاب در مسجد امام حسین (ع) و مسجد محمد رسول الله (ص)، کانون آدینه مسجد مصلی بیرجند نیز طی هفته کتاب و کتابخوانی در دستور کار قرار دارد.
محقی با بیان اینکه طرح شنبههای کتاب از برنامههای کتاب محور کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی است، گفت: بازدید از کتابخانه های استان در راستای انگیزه بخشی، نشست و هم اندیشی پیرامون بررسی مشکلات کتابخانه ها نیز در دستور کار داریم.
وی با اشاره به اجرای طرح پالایش کتاب عنوان کرد: این طرح در ۲۰ کتابخانه مساجد استان اجرا میشود که در این طرح کتابهای بلااستفاده و کهنه کتابخانه ها از چرخه امانت خارج شده و با توجه به نیاز مخاطب، کتابهای مفید و مورد نیاز تهیه و نوسازی و بروز رسانی کتابخانه های مساجد انجام میشود.
کتابخوانی در سیره شهدا
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی افزود: تولید کلیپهای کوتاه از شهدا در خصوص نقش و جایگاه کتاب در زندگی شهدا و انتشار در فضای مجازی یکی دیگر از برنامههای این ستاد طی هفته کتاب و کتابخوانی است.
محقی گفت: اجرای گروههای سرود و نمایش در مساجد با موضوع کتاب و کتابخوانی، به روز رسانی اطلاعات کتابخانه ها و توزیع کتاب در سطح کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان و تهیه سرود با موضوع کتاب توسط کانون حرم عشق شهرستان فردوس در دستور کار قرار دارد.
وی به برگزاری مسابقه کتابخوانی اشاره کرد و افزود: مسابقه کتابخوانی اندیشههای اسلامی در قرآن ویژه اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد از ۱۵ آبان آغاز و تا پایان دی ماه برگزار میشود و جهت شرکت باید به سامانه بچههای مسجد مراجعه کنند.
محقی ادامه داد: مسابقه کتابخوانی طوفان الاقصی ویژه جوانان و نوجوانان توسط کانون فرهنگی هنری انصار الحسین (ع) نیز برگزار خواهد شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی عنوان کرد: توزیع سری کامل کتب کتاب و خانواده در کانونهای فعال حوزه کتاب و کتابخوانی جهت بهره برداری و معرفی در مساجد از دیگر برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی محسوب میشود.
نظر شما