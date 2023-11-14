به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره فن بازار و بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق با حضور وزیر نیروی ایران و وزرای انرژی کشورهای پاکستان و افغانستان فعالیت خود را آغاز کرد.
نخستین جشنواره فن بازار و بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق با حضور جناب آقای محرابیان وزیر نیرو و ۵ وزیر انرژی از کشورهای پاکستان و افغانستان کار خود آغاز کرد.
بیستوسومین نمایشگاه تخصصی بینالمللی صنعت برق ایران به مدت چهار روز و طی روزهای ۲۳ تا ۲۶ آبان در فضایی به وسعت ۵۴ هزار مترمربع در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران دایر خواهد.
در این دوره از نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران، در مجموع ۴۷۴ شرکت داخلی و ۱۱۰ نماینده شرکتهای خارجی از ۱۲ کشور جهان یعنی ایتالیا، جمهوری چک، آلمان، چین، کره جنوبی، کرواسی، ترکیه، اسپانیا، هند، اسلوونی، لهستان و ژاپن حضور خواهند یافت.
نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری کشور در این حوزه سالانه با حضور جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی برپا میشود و فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکتهای فعال در صنعت برق دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دستاندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد صنعت برق، فعالیتها و نوآوریهای آتی خود را هدایت کنند.
در نمایشگاه تخصصی صنعت برق ایران کالاهایی در بخشهای تولید؛ انتقال؛ توزیع؛ تجهیزات برق فشار قوی، متوسط و ضعیف؛ انواع تابلوهای برق؛ تجهیزات روشنایی؛ تجهیزات هوشمندسازی؛ دیزل ژنراتور و موتورهای الکتریکی؛ باطری و یو پی اس، سیستمهای ارتینگ و حفاظت کاتدی، ترانسفورماتور، سیم و کابل، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق و تجهیزات اندازهگیری، پیمانکار، مشاور، مراکز علمی تحقیقاتی و پژوهشی، خطوط انتقال نیرو و تجهیزات وابسته، پستهای فشار قوی متوسط و ضعیف، انرژیهای تجدید پذیر و تجهیزات وابسته عرضه شده است.
بنا بر این گزارش همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران، در جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق نیز پس از بررسی و ارزیابیهای نهایی، ۴۱۰ محصول از ۲۵۹ شرکت دانشبنیان تأیید و عرضه شد.
این نمایشگاه از تاریخ ۲۳ آبان ۲۶ آبان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ پذیرای مراجعه کنندگان خواهد بود.
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