تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه برای رفع ابهام و بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در این بند آمده بود: به منظور کاهش ناترازی مالی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمههای اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول اجرای برنامه در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که در این قانون، «صندوق» نامیده میشوند، انجام میگردد:
بندالحاقی- ضریب بازنشستگان در طول برنامه نسبت به حقوق شاغلان هرسال به میزانی افزایش مییابد که در پایان سال سوم برنامه متوسط حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد متوسط حقوق و مزایای مشمول کسورات شاغلان برسد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت وصول به ۹۰ درصد یاد شده اعمال خواهد شد. آئین نامه این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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