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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۴

برای رفع ابهام؛

تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

با تصمیم رئیس مجلس و برای رفع ابهام، بند مربوط به تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه برای رفع ابهام و بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند آمده بود: به منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول اجرای برنامه در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که در این قانون، «صندوق» نامیده می‌شوند، انجام می‌گردد:

بندالحاقی- ضریب بازنشستگان در طول برنامه نسبت به حقوق شاغلان هرسال به میزانی افزایش می‌یابد که در پایان سال سوم برنامه متوسط حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد متوسط حقوق و مزایای مشمول کسورات شاغلان برسد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت وصول به ۹۰ درصد یاد شده اعمال خواهد شد. آئین نامه این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد مطلب 5938610
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      یک فرمول ساده و بی حاشیه و آن اعمال ضریب حقوق بازنشستگان در زمان بازنشستگی است کسی که طبق محاسبه حقوقش دو برابر حداقل حقوق محاسبه شده است این نسبت ثابت بماند و نیازی آوردن و بردن فرمول ها ندارد

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