گاوراس رئیس هیئت داوران جشنواره برلین شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد بیشتر فیلم‌های کنستانتین کوستا گاوراس در سال‌های اخیر در جشنواره برلین به نمایش درآمده، از جمله فیلم "جعبه موسیقی" با بازی جسیکا لانگ و آرمین مولر ـ اشتال که سال 1990 برنده جایزه خرس طلا شد و فیلم "آخرالزمان کوچک" با حضور ییری منزل فیلمساز چک در نقش اصلی که فیلم اختتامیه جشنواره سال 1993 بود.





کنستانتین کوستا گاوراس

سال 2002 در نخستین دوره مدیریت دیتر کاسلیک بر جشنواره برلین، فیلم "آمین" گاوراس که بر مبنای نمایشنامه‌ای از رولف هوخهوت با بازی اولریش توکور، ماتیو کاسوویتس و اولریش موئه ساخته شد، در بخش مسابقه به نمایش درآمد. پیش از آنکه "آمین" برای نخستین‌بار در برلین نمایش داده شود، گاوراس برای خدمات خود به سینمای متعهد "جایزه دوربین برلیناله" را از کاسلیک گرفت.

گاوراس 74 ساله پس از پایان جشنواره برلین امسال برای ساخت فیلم بعدی خود به زادگاهش یونان بازمی‌گردد. این فیلم "بهشت غرب است" نام دارد و تولید مشترک فرانسه و یونان است. داستان درباره مهاجران غیرقانونی و تلاش برای ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.

کاسلیک، مدیر جشنواره برلین، درباره گاوراس گفت: "بسیار خوشحالم که توانستیم فیلمسازی بزرگ چون کوستا گاوراس را برای ریاست هیئت داوران راضی کنیم. فیلم‌های او هم نقدی بر اجتماع است و هم در اوج هنر قرار دارد." گاوراس در عین حال رئیس سینماتک فرانسه نیز هست.

گاوراس سال‌های 1950 از یونان به فرانسه مهاجرت کرد. او سازنده فیلم‌های "اعتراف" 1970، "حکومت نظامی"1972، "گمشده" 1982 و "جعبه موسیقی" 1989 است و بیشتر برای فیلم‌های با مضامین سیاسی شهرت دارد، از همه معروفتر تریلر "زد" که سال 1970 برای آن نامزد اسکار کارگردان و فیلمنامه شد و اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان و بهترین تدوین را برد.

پنجاه و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین از هفت تا 17 فوریه 2008 (پنجشنبه 18 تا یکشنبه 28 بهمن‌ماه 86) در آلمان برگزار می‌شود. برلین در کنار کن و ونیز یکی از سه جشنواره برتر سینمای اروپا و جهان به شمار می‌رود و قرار است "کاتین" آندری وایدا هم امسال در آن به نمایش درآید. مرور فیلم‌های لوئیس بونوئل دیگر بخش ویژه دوره 58 برلین است.