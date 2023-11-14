به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کریس پرت بازیگر مشهور فیلمهای «دنیا ژرواسیک» این بار صداپیشه استعاریترین و در عین حال دوستداشتنیترین گربه نارنجی جهان شده و در تیزر فیلم «گارفیلد» که ۲۴ می ۲۰۲۴ به سینماها میرود، وی را تصویر میکند.
در این انیمیشن جدید شخصیتهای جدیدی وارد دنیایی میشوند که جیم دیویس خالق این کمیک ساخته که ساموئل ال جکسون در نقش ویک، پدر گارفیلد از جمله آنهاست. پیش از این جکسون در «پنجههای خشم: افسانه هنک» در نقش گربه صداپیشگی کرده بود و پرت در فیلم «برادران سوپر ماریو» شخصیت ماریو را ایفا کرده بود.
در تیزر فیلم «گارفیلد»، گربه چاق دوستداشتنی تعریف میکند که چطور صاحبش جان را به فرزندی پذیرفت و در سکانسی دیگر قبل از اینکه در سینی لازانیا شیرجه بزند، به همه هشدار میدهد: پیشاپیش عذرخواهی میکنم. چیزی که قرار است ببینید ظریف نخواهد بود و اگر بچه خردسال دارید وقت مناسبی است که اتاق را ترک کند.
فیلم «گارفیلد» با صداپیشگی کریس پرت جدیدترین فیلم از این مجموعه است که به پرده سینما راه مییابد. بیل موری پیش از این به عنوان شخصیت اصلی در «گارفیلد: فیلم» در سال ۲۰۰۴ و دنباله آن «گارفیلد: دم دو بچه گربه» در سال ۲۰۰۶ صداپیشگی کرده بود. فیلمهای لایو اکشن و ترکیبی جلوههای ویژه هم با وجود واکنش منفی منتقدان، موفقیت تجاری کسب کردند. این مجموعه فیلمها همچنین الهامبخش فیلمهای ویدیویی مانند «گارفیلد واقعی میشود» و «جشن سرگرم کننده گارفیلد» شدند و مجموعههای انیمیشن «گارفیلد و دوستان» و «نمایش گارفیلد» هم برمبنای همین شخصیت ساخته شد.
مارک دیندال کارگردان «زندگی جدید امپراتور» انیمیشن والت دیزنی که توانست در رقابتهای اسکار سال ۲۰۰۱ برنده جایزه اسکار بهترین موسیقی متن شود، فیلم «گارفیلد» را بر اساس فیلمنامهای از دیوید رینولدز که برای «در جستجوی نمو» شهرت دارد، کارگردانی کرده است.
این فیلم توسط کلمبیا پیکچرز تهیه شده و توسط «آلکون انترتینمنت» که حقوق سریال و برند کمیک «گارفیلد» را در اختیار دارد، تامین مالی میشود. سونی پیکچرز هم «گارفیلد» را به جز چین در دیگر نقاط جهان توزیع خواهد کرد.
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