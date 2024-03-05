به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «فیلم گارفیلد» با تمرکز بر گربه نارنجی انیمیشنی که عاشق لازانیا است، دوباره راهی سینماها می‌شود.

تیزر «فیلم گارفیلد» دوشنبه؛ روزی که او کم‌تر از دیگر روزها دوستش دارد، منتشر شد.

در حالی که انتشار اولین تیزر داستان کامل نحوه ورود گارفیلد (با صداپیشگی کریس پرت) به زندگی جان (با صدای نیکلاس هولت) را به اشتراک گذاشت، در آخرین تیزر پیش از نمایش فیلم ملاقات غیرمنتظره گارفیلد با پدر بیولوژیکی خود، ویک (با صدای ساموئل ال. جکسون) تصویر شده است.

زندگی گارفیلد در خانه با جان و اودی «بسیار تقریباً عالی» می‌گذرد، تا این که او توسط یک سگ عظیم ربوده و به جایی فرستاده می‌شود که ویک در آنجا نگهداری می‌شود. ویک از گارفیلد و اودی کمک می‌گیرد و برایش اصلاً اهمیتی ندارد از زمانی که گارفیلد یک بچه گربه بود، در زندگی پسرش حضور نداشت.

گارفیلد به پدرش می‌گوید: سال‌هاست تو را ندیده‌ام و وقتی هم می‌بینم، داری از دست یک گربه‌ دیوانه فرار می‌کنی. او در نهایت موافقت می‌کند به ویک کمک کند و ماجراهایی را پشت سر می‌گذارد که شبیه آن چیزی نیست که گربه عاشق لازانیا تاکنون تجربه کرده بود. او از قطارهای در حال حرکت می‌پرد، در حال سقوط از یک ارتفاع زیاد است، اما روی یک تکه گنده پنیر چدار فرود می‌آید و با شرورها مبارزه می‌کند.

در این تیزر یک صدای غافلگیرکننده هم حضور دارد: اسنوپ داگ در نقش اسنوپ کت. هانا وادینگهام نیز صداپیشگی شخصیت شروری را بر عهده دارد که اولین بار در آخرین تیزر دیده شده بود، اما هنوز جزییاتی از این شخصیت ارایه نشده است.

این فیلم توسط کلمبیا پیکچرز و آلکون انترتینمنت؛ به کارگردانی مارک دینال و برمبنای فیلمنامه پل کاپلان و مارک تورگوو ساخته شده است.

«فیلم گارفیلد» ۲۴ می ۲۰۲۴ (۴ خرداد ۱۴۰۳) روی پرده سینماها می‌رود.

*محمدصادق خسروی