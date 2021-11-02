به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، گارفیلد آخرین بار ۱۵ سال پیش در یک فیلم سینمایی دیده شده بود و آن موقع بیل موری مسئولیت صداپیشگی‌اش را بر عهده داشت در حالی که در جدیدترین فیلمی که قرار است، ساخته شود کریس پرت به جایی گارفیلد حرف خواهد زد.

شرکت الکان انترتینمنت متعلق به اندرو کوزوه و برودریک جانسون این فیلم را می‌سازد و فیلمنامه آن توسط دیوید رنولدز نویسنده نامزد دریافت جایزه اسکار «در جستجوی نیمو» نوشته می‌شود.

مارک دیندال سازنده «چیکن لیتل» روی صندلی کارگردانی فیلم خواهد نشست. دیندال و رنولدز قبلاً در پروژه «علاقه جدید امپراتور» محصول دیزنی با هم کار کرده بودند.

شخصیت گارفیلد توسط طراحی به نام جیم دیویس خلق شد و نخستین بار در قالب یک کمیک در سال ۱۹۷۸ به انتشار رسید. این گربه نارنجی تنبل اغلب برای صاحبش جان آرباکل و سگ دوست‌داشتنی خانه‌شان یعنی اودی مشکلاتی خلق می‌کرد.

مجموعه داستان‌های «گارفیلد» که در ۴۱ روزنامه هم به چاپ رسید، در حال حاضر از نظر انتشار گسترده در مطبوعات سندیکایی هم در میان کمیک استریپ‌ها رکورد جهانی را در اختیار دارد.

شرکت الکان حقوق رسمی ساخت داستانی جدید را از دیویس خریده و دیویس خودش به عنوان تهیه‌کننده اجرایی در پروژه حضور خواهد داشت. شرکت دی‌ان‌ای‌جی انیمیشن که اخیراً انیمیشن سینمایی «ران خراب شده» را ساخته بود، مسئولیت بخش انیمیشن و همچنین تهیه فیلم را بر عهده خواهد داشت.

شخصیت گارفیلد پیش از این در سال ۲۰۰۴ با فیلم ترکیبی لایو اکشن و انیمیشن «گارفیلد» و همچنین دنباله آن در سال ۲۰۰۶ با عنوان «گارفیلد: داستان دو گربه» روی پرده‌های سینما رفته بود. در هر ۲ فیلم بیل موری صداپیشه شخصیت اول داستان بود.

کریس پرت پیش از این در «لگو فیلم» و «به پیش» پیکسار کار صداپیشگی انجام داده و همچنین در فیلم جدید انیمیشمن «برادران سوپر ماریو» صداپیشه ماریو خواهد بود. جدیدترین پروژه او فیلم علمی‌تخیلی «جنگ فردا» ساخته آمازون بود و او قرار است سال آینده با فیلم «دنیای ژوراسیک: برتری» در ماه ژوئن به سینماها بازگردد.