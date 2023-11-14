جریمه گوگل به دلیل عدم ذخیره سازی داده های کاربران در روسیه

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از رویترز، تنش های روسیه با شرکت های فناوری خارجی درباره محتوا، سانسور، ذخیره داده و ایجاد نمایندگی محلی پس از آغاز درگیری روسیه و اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ میلادی بیشتر شده است.

زیرمجموعه گوگل در روسیه به دلیل حذف نکردن محتوایی که دولت غیرقانونی می داند و محدودیت دسترسی برخی رسانه های روسی به یوتیوب تحت فشار مقامات است.

واحد گوگل در روسیه نیز در تابستان ۲۰۲۲ میلادی و پس از آنکه مقامات حساب بانکی آن را توقیف کردند، اعلام ورشکستگی کرد و به این ترتیب شرکت امکان پرداخت حقوق کارمندان و فروشندگانش را نداشت.

اما هرچند دولت روسیه برخی پلتفرم های خارجی از جمله توییتر و فیس بوک ممنوع کرده اما دسترسی به سرویس های گوگل و موتورجستجو و همچنین پلتفرم یوتیوب آن را آزاد نگهداشته است.