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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۲

افزایش آمار شهیدان و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

افزایش آمار شهیدان و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

منابع فلسطینی از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سلامه معروف رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه گفت: اوضاع در غزه به علت کشتار اشغالگران فاجعه بار است.

وی افزود: غزه در معرض کشتار جمعی به شکل آشکار قرار دارد. شمارشهیدان به بیش از ۱۱۵۰۰ و شمار مجروحان به ۲۹ هزار نفر رسیده است.

معروف گفت: بیمارستان الشفاء هشت بار متوالی هدف حمله قرار گرفته است. بیش از صد پیکر خارج از بیمارستان است و اشغالگران اجازه دفن آنرا نمی‌دهند.

وی افزود: بیمارستان‌های زیادی وضعیت مشابه بیمارستان الشفاء دارند. ۵۵ آمبولانس به شکل مستقیم هدف قرار گرفته است. کادر پزشکی هم هدف قرار گرفته اند. غزه در معرض کشتار هدفمند قرار دارد.

کد مطلب 5938915

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