افزایش آمار شهیدان و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سلامه معروف رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه گفت: اوضاع در غزه به علت کشتار اشغالگران فاجعه بار است.

وی افزود: غزه در معرض کشتار جمعی به شکل آشکار قرار دارد. شمارشهیدان به بیش از ۱۱۵۰۰ و شمار مجروحان به ۲۹ هزار نفر رسیده است.

معروف گفت: بیمارستان الشفاء هشت بار متوالی هدف حمله قرار گرفته است. بیش از صد پیکر خارج از بیمارستان است و اشغالگران اجازه دفن آنرا نمی‌دهند.

وی افزود: بیمارستان‌های زیادی وضعیت مشابه بیمارستان الشفاء دارند. ۵۵ آمبولانس به شکل مستقیم هدف قرار گرفته است. کادر پزشکی هم هدف قرار گرفته اند. غزه در معرض کشتار هدفمند قرار دارد.