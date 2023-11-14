افزایش آمار شهیدان و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سلامه معروف رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه گفت: اوضاع در غزه به علت کشتار اشغالگران فاجعه بار است.
وی افزود: غزه در معرض کشتار جمعی به شکل آشکار قرار دارد. شمارشهیدان به بیش از ۱۱۵۰۰ و شمار مجروحان به ۲۹ هزار نفر رسیده است.
معروف گفت: بیمارستان الشفاء هشت بار متوالی هدف حمله قرار گرفته است. بیش از صد پیکر خارج از بیمارستان است و اشغالگران اجازه دفن آنرا نمیدهند.
وی افزود: بیمارستانهای زیادی وضعیت مشابه بیمارستان الشفاء دارند. ۵۵ آمبولانس به شکل مستقیم هدف قرار گرفته است. کادر پزشکی هم هدف قرار گرفته اند. غزه در معرض کشتار هدفمند قرار دارد.
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