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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۷

فرماندار تنگستان:

۳۵۰ دانش آموز تنگستانی به اردوی راهیان نور اعزام شدند

۳۵۰ دانش آموز تنگستانی به اردوی راهیان نور اعزام شدند

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: ۳۵۰ دانش آموز تنگستانی در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق جنگی جنوب اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی ظهر سه شنبه در مراسم اعزام ۲۰۰ دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان در بخش مرکزی تنگستان اظهار داشت: یکی از برنامه‌های خوب و با محتوای مناسبی که توسط اداره آموزش و پرورش به همراه سپاه ناحیه تنگستان تدارک دیده شده است بحث برگزاری اردوی راهیان نور نور برای دانش آموزان است.

فرماندار تنگستان ادامه داد: تعداد ۳۵۰ دانش آموز دختر دوره متوسطه تحصیلی شهرستان در بخش مرکزی و دلوار به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شده‌اند.

وی افزود: اعزام کاراون های راهیان نور یک برنامه تربیتی و معنوی برای دانش آموزان است که فراهم شده است.

وی یاد آور شد: آنچه نیاز است باید دانش آموزان از ظرفیت مذهبی، ارزشی و معنوی که در قالب راهیان نور برای آنها ایجاد می‌شود، استفاده کنند.

لطفی بیان کرد: زیارت مناطق جنگی مکان‌هایی که شاهد رشادت، ایثار و از خود گذشتگی جوانان کشور اسلامی بوده‌ایم و امروز وضعیتی که در آن قرار داریم مدیون رزمندگان، جانبازان و شهدا هستیم.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: لازم است نسل جوان بیشتر با افتخارات هشت سال دفاع مقدس آشنا و مسیر خود را با الهام از شهدا انتخاب و شاهد توفیق بیشتر باشند.

کد مطلب 5938953

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