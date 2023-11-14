منوچهر یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تأسیس ادارات شهرستان تازه تأسیس مانه اظهار کرد: استقرار شبکه بهداشت و درمان شهرستان مانه از جمله نخستین حضور ادارات در این شهرستان محسوب می‌شود.

فرماندار شهرستان مانه همچنین با اشاره به پیگیری برای استقرار ادارات دیگر تصریح کرد: تأسیس و راه اندازی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مانه مشکلات بسیاری را در حوزه اصناف و کالا در این شهرستان رفع می‌کند.

وی خاطرنشان نشان کرد: با استقرار این اداره مشکل زیادی از جمله نظارت و کنترل بر اجناس و قیمت‌ها در بازار، اخذ پروانه کسب برای مجوز کسبه‌ها و اخذ مجوزهای لازم مانند بهره برداری معادن برطرف می‌شود.

یوسفی افزود: تأسیس اداره صنعت و معدن در شهرستان مانه، اولویت و نیاز اصلی مردم این شهرستان است و با راه اندازی هر چه زودتر این اداره نیازی به تردد ارباب رجوع در سایر شهرستان‌ها نیست.