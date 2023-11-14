کشف بیش از ۱۴ هزار عدد لوازم یدکی قاچاق

سرهنگ حسنعلی پارسافر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح‌های بازدید از انبار نگهداری کالا، اکیپ گشت پلیس امنیت اقتصادی استان به همراه عوامل اداره صمت به یک انبار نگهداری لوازم یدکی خودرو در بلوار کامیون‌داران شهر کرج اعزام شدند.

وی اضافه کرد: در بازرسی از انبار، مأموران موفق به کشف ۱۴ هزار و۱۳۴ عدد انواع لوازم یدکی از قبیل لنت وایر و غیره شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان البرز گفت: ارزش کالاهای مکشوفه توسط کارشناسان حدود ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ پارسافر در پایان خاطرنشان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.