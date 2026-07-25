آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ارتقای ایمنی زائران اربعین حسینی و آمادگی برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی، بیش از ۲۰ نفر از نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه به همراه پنج دستگاه خودروی تخصصی اطفای حریق و خودروهای عملیاتی در پایانه مرزی خسروی مستقر شدهاند.
وی با بیان اینکه این نیروها بهصورت شبانهروزی در مرز حضور دارند، افزود: آتشنشانان مستقر علاوه بر آمادگی کامل برای انجام عملیات امداد و اطفای حریق، در بخشهای مختلف پایانه مرزی و بهویژه در اکثریت پارکینگهای مرز خسروی حضوری فعال دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: در کنار مأموریتهای عملیاتی، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی نیز در دستور کار نیروهای مستقر قرار دارد و آتشنشانان با حضور در میان زائران و مواکب، آموزشهای لازم درباره رعایت نکات ایمنی، پیشگیری از حوادث و نحوه مواجهه با شرایط اضطراری را ارائه میکنند.
قادری با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در ایام اربعین تصریح کرد: آموزش نکات ایمنی به خادمان مواکب و زائران میتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث احتمالی داشته باشد و به همین منظور، نیروهای آتشنشانی علاوه بر انجام مأموریتهای تخصصی، این بخش از خدمات را نیز بهصورت مستمر دنبال میکنند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با بهکارگیری نیروهای مجرب و تجهیزات تخصصی، تلاش میکند تا در کنار سایر دستگاههای خدماترسان، شرایطی ایمن و مطلوب را برای تردد و حضور زائران اربعین حسینی در مرز بینالمللی خسروی فراهم کند.
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