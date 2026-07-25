به گزارش خبر مهر، حاتم احمدی با تشریح روند انتخاب سرمربی جدید فجر شهید سپاسی اظهار کرد: پس از تصمیم هیئت‌مدیره برای پایان همکاری با پیروز قربانی، کارگروه فنی باشگاه تشکیل و گزینه‌های مختلف برای هدایت تیم بررسی شدند.

وی افزود: در نخستین گام با سیدمهدی رحمتی مذاکره کردیم، اما وی ترجیح داد همکاری خود را با گل‌گهر سیرجان ادامه دهد.

مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی ادامه داد: مذاکرات با مجتبی حسینی به نتیجه رسید و حتی قرارداد رسمی میان طرفین امضا شد. دستیار وی نیز در شیراز حضور یافت و در روند آماده‌سازی تیم مشارکت داشت، اما در واپسین لحظات اعلام شد امکان حضور در فجر را ندارد و پس از آن مشخص شد با باشگاه نساجی مازندران قرارداد امضا کرده است.

احمدی با تأکید بر اینکه باشگاه این موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد، گفت: فجر شهید سپاسی خود را ملزم به رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی می‌داند و انتظار دارد طرف‌های قرارداد نیز به تعهدات خود پایبند باشند.

وی با اشاره به سایر گزینه‌های هدایت تیم افزود: در این مدت با وحید رضایی، مهدی رجب‌زاده، عبدالله ویسی، سیروس پورموسوی، امید روانخواه و همچنین بار دیگر با پیروز قربانی مذاکراتی انجام شد، اما در نهایت توافق حاصل نشد.

مدیرعامل باشگاه درباره انتخاب رسول خطیبی نیز گفت: خطیبی از مربیان باتجربه و خوش‌سابقه فوتبال ایران است و امیدواریم با هدایت وی، تیم فصلی موفق و در شأن باشگاه فجر شهید سپاسی را پشت سر بگذارد.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت نقل‌وانتقالات اظهار کرد: فهرست بازیکنان مدنظر سرمربی در حال بررسی است و اقدامات لازم برای حفظ نفرات فصل گذشته، جذب بازیکنان جدید و تعیین تکلیف بازیکنان سرباز با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین از آغاز تمرینات بازیکنان تحت قرارداد خبر داد و گفت: با وجود تغییرات کادر فنی، روند آماده‌سازی تیم بدون وقفه ادامه یافته و اردوی پیش‌فصل نیز از دهم مرداد آغاز خواهد شد. در این اردو چند دیدار تدارکاتی نیز برای آماده‌سازی هرچه بهتر تیم در نظر گرفته شده است.

احمدی در پایان با قدردانی از حمایت هواداران تأکید کرد: تمامی تصمیمات باشگاه با هدف حفظ منافع فجر شهید سپاسی، اعتلای فوتبال شیراز و کسب نتایج شایسته در لیگ برتر اتخاذ می‌شود و امیدواریم با حمایت هواداران، فصل موفقی را رقم بزنیم.