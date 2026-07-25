صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور گفت: طی سه روز آینده در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، کرمان و شمال و شرق هرمزگان و در روز یکشنبه (۴ مرداد) در شرق و جنوب شرق استان فارس، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و خیزش گردوخاک فراهم خواهد بود.

وی افزود: طی پنج روز آینده، در مناطقی از شمال شرق، شرق، مرکز کشور و دامنه‌های جنوبی البرز، گاهی وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به روند تغییرات دمایی کشور بیان کرد: تا روز یکشنبه (۴ مرداد)، نیمه شمالی کشور با روند افزایش نسبی دما مواجه خواهد بود.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (شنبه، ۳ مرداد) صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد شدید و گاهی گردوخاک رخ خواهد داد. همچنین حداقل و حداکثر دمای تهران به ترتیب ۲۶ و ۳۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

ضیائیان تصریح کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد انتظار می‌رود.

وی یادآور شد: از امروز تا روز دوشنبه (۵ مرداد)، در برخی ساعات به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران، افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: تا پایان روز دوشنبه، ماندگاری توده هوای گرم بر روی استان تهران ادامه خواهد داشت.