به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های نوجوانان ایران و انگلیس در دور دوم مسابقات جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی، امروز سه شنبه با برتری ۲ بر یک نوجوانان انگلیس به پایان رسید.

هادی شکوری، کارشناس فوتبال پس از شکست نوجوانان ایران گفت: با باید از تیم نوجوانان به طور همه جانبه حمایت کنیم که این بازیکنان جوان با روحیه و انگیزه بالا به مصاف «نیوکالدونیا» بروند.

وی که پسرش آرشا شکوری سنگربان تیم نوجوانان ایران در این مسابقات است و عملکرد خوبی به خصوص در دیدار نخست با تیم نوجوانان برزیل داشت تاکید کرد: نباید با این شکست طوری با این بازیکنان برخورد شود که فضای سرخوردگی برای آنها به وجود بیاید. اگر بازیکنان ما از لحاظ روحی به مشکلی برنخورند در ادامه مسابقات هم با مشکلی مواجه نخواهیم شد.

او در خصوص فرصت‌های از دست رفته نوجوانان ایران در بازی با انگلیس هم ادامه داد: ما در لحظه‌های آخر بازی فرصت‌هایی داشتیم که از دست رفت. به هر حال شانس هم باید با تیم همراه باشد که جزیی از فوتبال است اما در این بازی شانس با ما یار نبود.

این پیشکسوت فوتبال در پایان بر ضرورت حمایت از جوانان ایران تاکید کرد و گفت: این بازیکنان آینده فوتبال ایران هستند و در آینده به ستاره‌های فوتبال تبدیل خواهند شد.