به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهاجر بعدازظهر سهشنبه در بازدید از شرکتهای بذری شهرستان کوهدشت، اظهار داشت: طبق معمول باید از استانها سرکشی و بازدید صورت گیرد که در بازدید از استان لرستان، شهرستان کوهدشت بهعنوان مقصد اصلی برای بازدید انتخاب شده است.
کشت چغندر پاییزه در راستای کاهش مصرف آب
وی تصریح کرد: کوهدشت یکی از شهرستانهایی است که بیشترین تولید کشاورزی در بخش زراعت را در لرستان به خود اختصاص داده است.
معاون وزارت جهاد کشاورزی، ادامه داد: خوشبختانه، لرستان با مصرف بهینه کود، استفاده از بذور اصلاح شده، بهکارگیری توصیههای کارشناسان بخش کشاورزی توانسته است در زمینه خرید گندم، دانههای روغنی و… رکوردی بیسابقه را ثبت کند.
مهاجر در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت کشت کلزا نیز گریزی زد و گفت: پایداری تولید غلات بهویژه ادامه خودکفایی گندم از نتایج اثبات شده تناوب کشت این محصولات با دانههای روغنی از جمله کلزا است.
وی گفت: کشت کلزا بهعنوان محصول راهبردی در راستای پایداری تولید گندم، جزو اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی است.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: از طرف دیگر کمبود آب بهعنوان یک تهدید جدی در حفظ امنیت غذایی کشور مطرح است. ازاینرو، راهبردهای مختلفی برای صرفهجویی آب و افزایش بهرهوری در نظر گرفته شده است.
مهاجر، بیان کرد: یکی از این موارد؛ کشت پاییزه چغندرقند است تا میزان مصرف آب را باتوجهبه تنشهای خشکی کاهش یابد.
مطالبات کشاورزان ظرف هفتههای آینده پرداخت میشود
وی افزود: خوشبختانه لرستان با مدیریت خوب توانسته است، با افزایش میزان بهرهوری آب، مصرف آب را کاهش دهند و بهتبع میزان عملکرد در واحد سطح را افزایش دهند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم پرداخت مطالبات کشاورزان در حوزه دانههای روغنی گریزی زد و گفت: یکی از بزرگترین چالشهای دولت، بحث وابستگی شدید به روغن، کنجاله و دانههای روغنی به خارج است.
مهاجر، تصریح کرد: ۹۰ درصد روغن، کنجاله و دانه روغنی از خارج وارد میشود؛ اما برنامه اصلی وزارت جهاد کشاورزی، کاهش این وابستگی است.
وی اظهار کرد: باتوجهبه واردات ۹۰ درصدی با ارز دولتی، چالشهایی توسط کارخانهها برای تولید داخلی وارد میشود بهگونهای که وقتی ارز دولتی را دریافت میکنند ترجیح شأن بر واردات است.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: وابستگی به واردات این محصول اساسی خطر بزرگی برای امنیت غذایی کشور محسوب میشود، بنابراین بر اساس تأکید هوشیارانه رهبر معظم انقلاب باید در تولید دانههای روغنی جدیت بیشتر داشته باشیم.
مهاجر، عنوان کرد: لذا دولت برنامهریزی میکند تا برای سال آتی خرید دانههای روغنی کشاورزان را به واردات وصل کند؛ یعنی زمانی اجازه واردات میدهد که دانههای روغنی برداشت شده توسط کشاورزان را خریداری و مطالبات آنها را تسویه کنند.
وی گفت: امیدوارم این راهبرد اجرایی شود تا مشکل پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان نیز رفع شود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، گفت: دررابطهبا طلب کشاورزان نیز دولت مشکل مالی ندارد؛ بلکه پول تأمین است و منتظر حل مشکل حقوقی به دلیل اعلام دیر موقع قیمت خرید دانههای روغنی هستیم.
مهاجر، ادامه داد: نهایتاً ظرف هفتههای آینده این مشکل حل میشود و مطالبات کشاورزان نیز پرداخت میشود.
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