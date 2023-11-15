به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خدایاری، تهیه کننده و کارگردان این اثر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این نمایش برای خوانش نوشته شده و تاکنون اجرای صحنه‌ای نداشت افزود: با خلاقیت هنری جمعی توانستیم این متن را ضمن بازنویسی و طراحی صحنه در عرض ۸ ماه آماده نمایش کنیم.

وی با بیان اینکه نمایش "کاسپار" حاصل سال‌ها تجربه و کنکاش ادبی "پیتر هانکه" در زمینه‌های فلسفی و زبانشناسی است گفت: این اثر به سیستم آموزشی و فشارهای اجتماعی که باعث می‌شود افراد در جامعه سردرگم شوند نقد می‌کند.

خدایاری با اشاره به خلاصه‌ای از این نمایش، گفت: این نمایش در مورد کاسپار هاوزر، یک شهروند آلمانی است که توسط یک کشاورز ۱۷ سال بدون حرکت و هیچ ارتباط با جامعه محبوس بوده و پس از آزادی، عده‌ای تلاش می‌کنند به او زبان آموخته و وارد جامعه نمایند.

به گفته کارگردان نمایش "کاسپار" این فرد در عرض سه سال در عرصه فلسفه و نقاشی تبدیل به یک نخبه شده و پس از طغیان علیه نظام آموزشی، ترور می‌شود.

خدایاری در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور فرید ادهمی، یکی از بازیگران توانمند تبریز در نقش اول این نمایش گفت: ترکیب کارگردانی و خلاقیت بازیگر اثری به صحنه برده که تماشاگر را غافلگیر خواهد کرد.

گفتنی است نمایش کاسپار کاری از گروه هنری آیتون از ۲۳ آبان همه روزه ساعت ۱۸ در سالن استاد صادقی تئاتر شهر تبریز میزبان علاقمندان به هنرهای نمایشی خواهد بود.