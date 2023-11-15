۳۳۷۵ مورد ارزیابی کیفی کالای صادراتی و وارداتی طی یکسال اخیر

مهدی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بند ۱۶ ماده هفت قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود هرگونه کالای بی کیفیت به کشور و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی از جمله وظایف نظارتی سازمان ملی استاندارد است.

وی افزود: در همین راستا با بازرسی‌های ستادی درصدد ارتقا فعالیت‌های نظارتی در تمامی مبادی ورود و خروج کالا در استان کرمانشاه هستیم.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه تصریح کرد: اداره کل استاندارد استان کرمانشاه بر تمام کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در مبادی رسمی کالا نظارت دارد و به همین دلیل در طی یکسال گذشته در حوزه ارزیابی کیفی صادراتی و وارداتی سه هزار و ۳۷۵ مورد تعداد بررسی پرونده ارزیابی و صادراتی داشته ایم.

حسین پور بیان کرد: به طور قطع استاندار سازی کالا شرط تحقق صادرات ما در مرزها است، زیرا کیفت کالاهای نامرغوب ماندگاری و دوام رقابت را در بازار ندارد.