به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان ماهر و خبره دانشگاه آزاد اسلامی که دارای گواهینامه معتبر از سازمان آموزش فنی حرفهای کشور یا مرکز بینالمللی مورد تأیید یا دارای تجربه و سوابق در فعالیتهای صنعتی و خدماتی و یا مشارکتکننده در رویدادها و مسابقات ملی و بینالمللی مهارتی هستند می توانند تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۲ آذرماه با مراجعه به سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به نشانی www.bpj.iau.ir برای ثبت نام اقدام کنند.
ارتقای نظام تعاملی استاد دانشجو، ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی، شناسایی و سرمایهگذاری در حوزه نیروی انسانی مستعد، تربیت استاد ماهر، افزایش سطح توانمندیهای مهارتی دانشجویان در عرصههای مختلف از اهداف طرح مهارتیار بوده و معاونت علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی از دانشجویانی که حائز شرایط لازم باشند بهعنوان مهارتیار در این طرح استفاده خواهد کرد.
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