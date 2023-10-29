تمدید فرصت ثبت نام دانشجویان دانشگاه آزاد در سامانه «مهارت یار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، طرح «سامانه مهارت‌یار» توسط معاونت علوم تربیتی و مهارتی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود و ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری است.

در این طرح دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی که مسلط به یک یا چند مهارت هستند می‌توانند با ورود به سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به نشانی https://bpj.iau.ir برای ثبت‌نام و بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند.

ارتقای نظام تعاملی استاد دانشجو، ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، شناسایی و سرمایه‌گذاری در حوزه نیروی انسانی مستعد، تربیت استاد ماهر، افزایش سطح توانمندی‌های مهارتی دانشجویان در عرصه‌های مختلف را از اهداف طرح مهارت‌یار عنوان شده است.

معاونت علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی از دانشجویانی که حایز شرایط لازم باشند به‌عنوان مهارت‌یار در این طرح استفاده خواهد کرد.

دانشجویان دارای گواهینامه معتبر از سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور یا مرکز بین‌المللی مورد تأیید یا دارای تجربه و سوابق در فعالیت‌های صنعتی و خدماتی و یا مشارکت‌کننده در رویدادها و مسابقات ملی و بین‌المللی مهارتی می‌توانند در فراخوان فوق شرکت کنند.

مهلت ثبت نام در سامانه «مهارت یار» تا ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲ تمدید شده است و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می توانند برای ثبت نام به سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.bpj.iau.ir مراجعه کنند.