  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

آغاز ثبت نام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه «مهارت یار»

آغاز ثبت نام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه «مهارت یار»

رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از ثبت نام دانشجویان این دانشگاه در سامانه «مهارت یار» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حامد حسن‌پور رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: طرح «سامانه مهارت‌یار» توسط معاونت علوم تربیتی و مهارتی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود و ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری است.

وی افزود: در این طرح دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی که مسلط به یک یا چند مهارت هستند می‌توانند با ورود به سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به نشانی https://bpj.iau.ir برای ثبت‌نام و بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند.

دبیر هیات امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، ارتقای نظام تعاملی استاد دانشجو، ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، شناسایی و سرمایه‌گذاری در حوزه نیروی انسانی مستعد، تربیت استاد ماهر، افزایش سطح توانمندی‌های مهارتی دانشجویان در عرصه‌های مختلف را از اهداف طرح مهارت‌یار عنوان کرد.

وی گفت: معاونت علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی از دانشجویانی که حائز شرایط لازم باشند به‌عنوان مهارت‌یار در این طرح استفاده خواهد کرد.

حسن‌پور یادآور شد: دانشجویان دارای گواهینامه معتبر از سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور یا مرکز بین‌المللی مورد تأیید یا دارای تجربه و سوابق در فعالیت‌های صنعتی و خدماتی و یا مشارکت‌کننده در رویدادها و مسابقات ملی و بین‌المللی مهارتی می‌توانند در فراخوان فوق شرکت کنند.

ثبت نام در سامانه «مهارت یار» تا ۵ آبان ماه ادامه دارد و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۴۴۸۶۵۱۸۹، ۴۴۸۶۵۶۸۶، ۴۴۸۶۵۲۳۸ و ۴۴۸۶۵۲۳۳ تماس بگیرند.

کد مطلب 5915307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      این همه سامانه راه اندازی میکنند چرا سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران این دانشگاه را راهاندازی نمی کنند ؟ از چی میترسند؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها