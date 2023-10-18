آغاز ثبت نام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه «مهارت یار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حامد حسن‌پور رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: طرح «سامانه مهارت‌یار» توسط معاونت علوم تربیتی و مهارتی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود و ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری است.

وی افزود: در این طرح دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی که مسلط به یک یا چند مهارت هستند می‌توانند با ورود به سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به نشانی https://bpj.iau.ir برای ثبت‌نام و بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند.

دبیر هیات امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، ارتقای نظام تعاملی استاد دانشجو، ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، شناسایی و سرمایه‌گذاری در حوزه نیروی انسانی مستعد، تربیت استاد ماهر، افزایش سطح توانمندی‌های مهارتی دانشجویان در عرصه‌های مختلف را از اهداف طرح مهارت‌یار عنوان کرد.

وی گفت: معاونت علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی از دانشجویانی که حائز شرایط لازم باشند به‌عنوان مهارت‌یار در این طرح استفاده خواهد کرد.

حسن‌پور یادآور شد: دانشجویان دارای گواهینامه معتبر از سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور یا مرکز بین‌المللی مورد تأیید یا دارای تجربه و سوابق در فعالیت‌های صنعتی و خدماتی و یا مشارکت‌کننده در رویدادها و مسابقات ملی و بین‌المللی مهارتی می‌توانند در فراخوان فوق شرکت کنند.

ثبت نام در سامانه «مهارت یار» تا ۵ آبان ماه ادامه دارد و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۴۴۸۶۵۱۸۹، ۴۴۸۶۵۶۸۶، ۴۴۸۶۵۲۳۸ و ۴۴۸۶۵۲۳۳ تماس بگیرند.