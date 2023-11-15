  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۱۷

رییس هیات جودوی خراسان شکالی:

جودوکار بجنوردی رقبای خود را در مسابقات قهرمانی آسیا شناخت

جودوکار بجنوردی رقبای خود را در مسابقات قهرمانی آسیا شناخت

بجنورد_ رییس هیات جودوی خراسان شمالی گفت: جودوکار بجنوردی رقبای خود را در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا شناخت.

یونس ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت‌های جودو قهرمانی نوجوانان آسیا از پنجشنبه به میزبانی ازبکستان و با حضور ۱۰۴ جودوکار در بخش پسران و ۸۱ جودوکار در بخش دختران از ۱۵ کشور آغاز می‌شود.

رییس هیأت جودوی خراسان شمالی تصریح کرد: «حافظ ایزانلو» جودوکار بجنوردی در روز دوم این رقابت‌ها در وزن ۹۰- کیلوگرم ابتدا «علیف» از تاجیکستان را پیش رو دارد و سپس به دیدار برنده مبارزه هند و قرقیزستان خواهد رفت.

وی در ادامه افزود: بهزاد وحدانی نیز به عنوان نماینده دیگر خراسان شمالی در این دوره از رقابت‌ها در کسوت مربی تیم ملی را همراهی می‌کند.

کد مطلب 5940399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها