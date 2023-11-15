جودوکار بجنوردی رقبای خود را در مسابقات قهرمانی آسیا شناخت

یونس ولیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابتهای جودو قهرمانی نوجوانان آسیا از پنجشنبه به میزبانی ازبکستان و با حضور ۱۰۴ جودوکار در بخش پسران و ۸۱ جودوکار در بخش دختران از ۱۵ کشور آغاز میشود.
رییس هیأت جودوی خراسان شمالی تصریح کرد: «حافظ ایزانلو» جودوکار بجنوردی در روز دوم این رقابتها در وزن ۹۰- کیلوگرم ابتدا «علیف» از تاجیکستان را پیش رو دارد و سپس به دیدار برنده مبارزه هند و قرقیزستان خواهد رفت.
وی در ادامه افزود: بهزاد وحدانی نیز به عنوان نماینده دیگر خراسان شمالی در این دوره از رقابتها در کسوت مربی تیم ملی را همراهی میکند.
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