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۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۹:۲۳

محموله قاچاق فریم‌های طبی در دیلم توقیف شد

محموله قاچاق فریم‌های طبی در دیلم توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه وانت پراید حامل انواع فریم عینک طبی قاچاق در شهرستان دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته در راستای مبارزه جدی با قاچاقچیان کالا با هدف حمایت از تولیدات داخلی، مأموران ایستگاه بازرسی شهید موسوی دیلم هنگام کنترل محورهای بندر دیلم به یک دستگاه وانت پراید مشکوک شده و آن را توقیف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو توقیفی انواع فریم عینک طبی قاچاق کشف و راننده متخلف را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه ارزش کالای کشف شده توسط کارشناسان ۲۲ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: نیروهای انتظامی در استان با تمام توان و امکانات موجود و بر اساس قانون، مانع فعالیت قاچاقچیان شده و اجازه نمی‌دهد عده‌ای سودجو، فرصت اشتغال سالم را از جوانان این استان سلب کنند.

کد مطلب 5940463

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    نظرات

    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      1 0
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      خدایشم چقدر اون منطقه برا جوونا کارهستش
    • IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      2 0
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      خجالت نمی کشید سرمایه مردم بالا میکشید به اسم قاچاق آخه فریم عینک دیگه لازم ترینر وسیله برای مردم تولید داخل هم ندارد چرا بار مردم الکی میگیرید اگر راست میگید بار شرکتهای بزرگ سراسر برگه بازی و رانت هست بگیرید

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