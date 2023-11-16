به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته در راستای مبارزه جدی با قاچاقچیان کالا با هدف حمایت از تولیدات داخلی، مأموران ایستگاه بازرسی شهید موسوی دیلم هنگام کنترل محورهای بندر دیلم به یک دستگاه وانت پراید مشکوک شده و آن را توقیف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو توقیفی انواع فریم عینک طبی قاچاق کشف و راننده متخلف را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه ارزش کالای کشف شده توسط کارشناسان ۲۲ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: نیروهای انتظامی در استان با تمام توان و امکانات موجود و بر اساس قانون، مانع فعالیت قاچاقچیان شده و اجازه نمی‌دهد عده‌ای سودجو، فرصت اشتغال سالم را از جوانان این استان سلب کنند.