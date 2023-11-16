۵۴۸مورد بازرسی از اصناف شهرستان تویسرکان

قاسم بازدار در گفتگو باخبرنگار مهر بابیان اینکه ۹۸ درصد از پرونده‌های تشکیل شده در این بخش مختومه شده است افزود: شهرستان تویسرکان به نیروهای انسانی بیشتری برای بازرسی و نظارت بر اصناف نیاز دارد.

وی یادآورشد: مجازات متخلفان صنفی در سراسر کشور چندین برابر افزایش یافته است و در مجموع جریمه‌های قانونی که برای متخلفان در حوزه کالا و خدمات در این بازه زمانی در نظر گرفته شده است بیش از ۲۳ میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال بوده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تویسرکان متذکرشد: برای ۳۲ فقره تخلف در حوزه قاچاق ارز و کالا که ۹۵ درصد پرونده‌های مربوط به آنان مختومه شده که ۹ میلیارد ریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

بازدار درادامه بابیان اینکه در بخش بهداشت، درمان و دارو، از ۱۰۰ پرونده تشکیل شده که منجر به محکومیت نقدی دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال شده که ۹۶ درصد پرونده‌ها مختومه اعلام گردیده است.

وی از بیشترین تخلفاتی که در شهرستان تویسرکان بوده نام برد و گفت: عدم رعایت بهداشت، عدم درج قیمت و عدم رعایت تکالیف صنفی از اهم این تخلفات است که مراکز توزیع کالاهای اساسی و نانوایی‌ها بیشترین سهم را در این تخلفات به خود اختصاص داده اند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تویسرکان خاطرنشان کرد: همه فعالان صنفی در بخش‌های مختلف موظف هستند کالاهای اساسی که قیمت آنها کاهش دارد را به قیمت مصوب دولتی بفروشند و هیچ بهانه‌ای مانند عنوان کردن خرید قدیم و جدید وجود ندارد.

بازدار در پایان از بخش تخلفات مربوط به قاچاق کالا، قاچاق لوازم خانگی، چای و پوشاک که بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است نام برد و متذکرشد: پخت و ارائه نان بزرگ‌تر از اندازه معمول و خارج از نوبت از سوی نانوایی‌ها یک تخلف است.