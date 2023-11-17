عضویت کتابفروشان در صندوق هنر و افزایش حقوق کتابداران

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: در مطالعه و مرور اخبار این هفته حوزه کتاب و ادبیات به پنج خبر مهم می پردازیم .

این هفته با شروع سی و یکمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران؛ کتاب در صدر اخبار قرار گرفت و این بار توجه بیشتری را به خود جلب کرد. هرچند که بیشتر برنامه‌های این هفته برای اهالی فرهنگ و هنر تدارک دیده شده است و مردم سهم کمتری از آنها دارند اما به هر حال حوزه کتاب و ادبیات هفته گذشته خبرهای مهمی را پشت سر گذاشت.

عضویت کتابفروشان در صندوق هنر و افزایش ۱۵ درصدی حقوق کتابداران ساعتی از مهمترین اخبار هفته گذشته در حوزه کتاب و ادبیات بوده است که با معیشت اهالی فرهنگ و هنر در ارتباط است؛ همان‌هایی که شاید در طول سال توجه چندان خوبی را از سوی نهادها و دستگاه‌های فرهنگی نمی‌بینند.

انتشار فراخوان بیست و یکمین جشنواره کتاب و رسانه، تخصیص یارانه به خرید حضوری از کتابفروشی ها، خواسته رمضانی از قالیباف در گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی از جمله دیگر رویدادهای مهمی است که در این گزارش به آنها پرداخته‌ایم.

مشروح متن این گزارش را در ادامه می‌خوانید:

انتشار فراخوان بیست و یکمین جشنواره کتاب و رسانه

فراخوان بیست و یکمین دوره جشنواره «کتاب و رسانه» در سه حوزه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، پخش رادیویی و تلویزیونی و رسانه‌های اجتماعی به‌تازگی منتشر شده است.

علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار رسانه‌ای خود با موضوع کتاب و کتاب‌خوانی در تمامی قالب‌های تولید محتوا در سه حوزه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، پخش رادیویی و تلویزیونی و رسانه‌های اجتماعی را به این جشنواره ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان، آثاری که از اول مهر ۱۴۰۱ تا سی‌ویکم شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده باشند، در بیست و یکمین دوره جشنواره کتاب و رسانه قابل پذیرش خواهند بود و اهالی رسانه می‌توانند در هر محور سه اثر ارسال کنند.

علاقه‌مندان برای شرکت در بیست و یکمین دوره جشنواره کتاب و رسانه از شنبه بیستم آبان تا یکشنبه پنجم آذر ۱۴۰۲ به‌مدت ۱۵ روز فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی resane.ketab.ir نسبت به مطالعه آئین‌نامه و ارسال آثار خود اقدام کنند.

تخصیص یارانه به خرید حضوری از کتابفروشی‌ها

نشست خبری سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه ۲۰ آبان با حضور علی رمضانی، مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و جمعی از نمایندگان تشکل‌های نشر در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رمضانی، دبیر هفته کتاب با اشاره به برگزاری سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، گفت: این هفته با شعار «آینده خواندنی است» برگزار می‌شود؛ شعاری که در نمایشگاه کتاب امسال انتخاب و قرار شد در برنامه‌های دیگر هم ادامه پیدا کند.

مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در ادامه با اشاره به فعالیت سامانه بازار کتاب، گفت: شرایطی فراهم شده است که خرید از کتابفروشی‌ها به صورت حضوری محقق شود، همچنین همه مردم ایران که ۱۸ سال دارند یا قبل از آن می‌توانند از یارانه پیش‌بینی شده استفاده کنند.

عضویت کتابفروشان در صندوق هنر

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی در فضای مجازی از امکان عضویت کتابفروشان در صندوق هنر خبر داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پست با اشاره به آغاز سی و یکمین هفته کتاب نوشت:

«در آستانه هفته کتاب، برای حمایت از کتابفروشان و به نشانه اهمیت این فعالان مؤثر فرهنگی امکان عضویت کتابفروشان سراسر کشور در صندوق هنر و بهره‌مندی از خدمات این صندوق به عنوان خادمان فرهنگ فراهم شد.»

خواسته رمضانی از قالیباف در گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی

مهدی رمضانی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مراسم گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که صبح چهارشنبه ۲۴ آبان در تالار وحدت برگزار شد خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آقای قالیباف! این سازمان جوان و چابک، با مسائلی در حوزه قانونگذاری مواجه است که چون بندی مانع پرواز و اوج گرفتن آن شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود؛ نخست اینکه طرح اصلاح قانون تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پس از تصویب در کمیسیون فرهنگی، هم‌اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است. به نمایندگی از کتابداران، اعضای کتابخانه‌های عمومی، کتابخوانان و اهالی فرهنگ و بنا بر شناخت پیشین از جنابعالی، که همچنان روحیه سال‌های جهاد در دل و عملتان جاری است، درخواست می‌کنم و امید دارم تصویب این طرح را یادگارِ این دوره از مجلس شورای اسلامی قرار دهید.

افزایش ۱۵ درصدی حقوق کتابداران ساعتی

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در مراسم گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که صبح چهارشنبه ۲۴ آبان در تالار وحدت برگزار شد گفت: گام‌های مهمی را برای ارتقا حوزه کتاب و کتابخوانی برداشتیم و در هشت ماه سال ۱۴۰۲ نیز نسبت به سال پررونق گذشته ۷۸ درصد رشد فروش داشته‌ایم.

اسماعیلی افزود: امیدوارم مسائل نهاد کتابخانه های دولتی را در دولت حل کنیم. افزایش ۱۵ درصدی حقوق همکاران ساعتی کتابدار با همین هدف تحقق یافت، در این میان، مسائل نهاد کتابخانه‌ها در صدر موضوعات و اولویت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.