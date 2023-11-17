حمله به عین الاسد با پهپاد انتحاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در غرب این کشور خبر داد.

مقاومت اسلامی عراق بیان کرد که پایگاه عین الاسد را با دو پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.

همچنین، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که پایگاه تل بیدر آمریکا در غرب شهر حسکه سوریه را با دو پهپاد هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی عراق ساعتی قبل هم اعلام کرد که نیروهای آن با پهپاد پایگاه هوایی آمریکا در شمال عراق را هدف قرار دادند.

در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: در واکنش به جنایاتی که دشمن علیه ملت فلسطین در غزه مرتکب می‌شود، رزمندگان مقاومت اسلامی در عراق، پایگاه اشغالگران آمریکایی در حریر در شمال عراق را با پهپاد هدف قرار دادند. این پهپادها به شکل مستقیم به هدف اصابت کردند.

مقاومت اسلامی عراق توضیح دیگری نداد.

این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون اعلام کرده بود که از ۱۷ اکتبر تاکنون یعنی از حدود یک ماه پیش ۵۸ حمله به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه صورت گرفته است.

«سابرینا سینگ»، معاون سخنگوی پنتاگون طی یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که ۲۷ مورد از این حملات در عراق و ۳۱ مورد دیگر در سوریه رخ داده است.

به گفته این مقام آمریکایی، هفت مورد از این حملات در سوریه از روز یکشنبه رخ داده است و به نظر می‌رسد که سرعت حملات به نیروهای آمریکایی کاهش نیافته است.