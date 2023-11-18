مسکن ملی شهرستان روانسر در مرحله نازک کاری قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح شنبه در حاشیه بازدید از پروژه ۸۰ واحدی مسکن ملی روانسر، اظهار کرد: این پروژه توسط بنیاد مسکن در حال انجام است و از پیشرفت و کیفت بسیار خوبی برخوردار است.
وی افزود: این پروژه در حال اجرای نما، گازکشی توکار و نازکاری قرار دارد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه بر افزایش اکیپهای اجرایی در قسمتهای مختلف پروژه با رعایت آئین نامهها، استانداردهای فنی و مقررات ملی ساختمان تاکید کرد.
نجفی همچنین از پروژههای ورزشی روستایی بخش ماهیدشت و کوزران کرمانشاه بازدید کرد.
در این بازدید که مدیرکل ورزش و جوانان استان هم حضور داشت، از زمینهای ورزشی روباز بخش ماهیدشت، روستاهای گوهر و سیمینه سفلی و همچنین بخش کوزران روستاهای بابان یاور و چقاخزان بازدید کردند.
در این بازدید مدیرکل ورزش و جوانان گزارشی از فعالیتهای عمرانی این اداره کل در توسعه زیرساختهای عمرانی در بخش روستا ارائه کرد.
به گفته نجفی، پنج میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات شرکت ملی نفت ایران برای کمک به تکمیل احداث پنج باب زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی در بخشهای ماهیدشت، کوزران و بیلوار اختصاص یافته که در شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز تصویب شده است.
در ادامه این بازدیدها مقرر شد اداره کل ورزش و جوانان به محض اختصاص اعتبار عملیات اجرایی نصب و تهیه چمن مصنوعی بخشهای فوق را به سرعت آغاز کند و پروژههای روستایی مذکور را تا دهه فجر تکمیل و به بهره برداری برساند. همچنین زمین چمن مصنوعی روستای گردشگری چقاخزان آماده افتتاح است که طی روزهای آتی انجام میشود.
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