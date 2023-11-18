  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۱

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

«جهاد اقتصادی» مهمترین رویکرد بسیج اصناف در استان سمنان است

«جهاد اقتصادی» مهمترین رویکرد بسیج اصناف در استان سمنان است

سمنان- مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان استان سمنان با اعلام ویژه برنامه‌های هفته بسیج اصناف گفت: فقه اقتصادی و جهاد اقتصادی دو رویکرد اصلی ویژه برنامه‌های این هفته در استان است.

سرهنگ غلامرضا منیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد تشکیل بسیج به تشریح برنامه‌های هفته بسیج امسال پرداخت و اظهار کرد: امسال برنامه‌های هفته بسیج در سازمان بسیج اصناف استان با دو رویکرد فقه اقتصادی و جهاد اقتصادی برنامه‌ریزی و انجام می‌شود.

وی افزود: در موضوع فقه اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت مربیان روحانی سراسر استان سمنان در موضوع اخلاق بازار و کسب و کار حلال و همچنین با رویکرد جهاد تبیین انجام می‌شود.

مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان استان سمنان بیان کرد: در موضوع جهاد اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی تخصصی بسیج اصناف (تعمیرات لوازم خانگی، تعمیرات کیف و کفش، تعمیرات موتورسیکلت، پیرایشگری و …) در حاشیه شهرها و محله‌های اسلامی و مناطق کم برخوردار فعالیت می‌کنند.

منیری درباره دیگر برنامه‌های هفته بسیج گفت: در این هفته انجام میزهای خدمت و حضور دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان‌ها در اتحادیه‌های صنفی متناسب با مشکلات آن اتحادیه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

گفتنی است حمایت بازاریان و اصناف بسیج استان سمنان از مردم مظلوم غزه در روزهای اخیر در زمره دیگر برنامه‌های شاخص بسیج اصناف بوده است.

کد مطلب 5941658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها