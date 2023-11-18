«جهاد اقتصادی» مهمترین رویکرد بسیج اصناف در استان سمنان است

سرهنگ غلامرضا منیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد تشکیل بسیج به تشریح برنامه‌های هفته بسیج امسال پرداخت و اظهار کرد: امسال برنامه‌های هفته بسیج در سازمان بسیج اصناف استان با دو رویکرد فقه اقتصادی و جهاد اقتصادی برنامه‌ریزی و انجام می‌شود.

وی افزود: در موضوع فقه اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت مربیان روحانی سراسر استان سمنان در موضوع اخلاق بازار و کسب و کار حلال و همچنین با رویکرد جهاد تبیین انجام می‌شود.

مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان استان سمنان بیان کرد: در موضوع جهاد اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی تخصصی بسیج اصناف (تعمیرات لوازم خانگی، تعمیرات کیف و کفش، تعمیرات موتورسیکلت، پیرایشگری و …) در حاشیه شهرها و محله‌های اسلامی و مناطق کم برخوردار فعالیت می‌کنند.

منیری درباره دیگر برنامه‌های هفته بسیج گفت: در این هفته انجام میزهای خدمت و حضور دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان‌ها در اتحادیه‌های صنفی متناسب با مشکلات آن اتحادیه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

گفتنی است حمایت بازاریان و اصناف بسیج استان سمنان از مردم مظلوم غزه در روزهای اخیر در زمره دیگر برنامه‌های شاخص بسیج اصناف بوده است.