به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان خمیر از جمله دریا، جنگل، مرز، معادن، صیادی و موقعیت بندری، خواستار تدوین سند توسعه منطقه‌ای توسط فرماندار، شهردار و شوراهای محلی شد و اظهار کرد: اول باید داشته‌هایمان را بشناسیم، سپس برای رفع نداشته‌ها پل بزنیم چرا که معتقدیم هر منطقه باید با استفاده از مزیت‌های خود پیش برود و توسعه یابد.

وی گفت: نباید اجازه دهیم اولویت‌ها قربانی فشارهای سیاسی و سلیقه‌ای شوند؛ پروژه‌ها باید بر اساس ضرورت و مطالعات تخصصی پیش بروند تا حق مناطق دیگر تضییع نشود.

استاندار هرمزگان ضمن اشاره به پروژه‌هایی که سال‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند، افزود: نباید برای خوشامد مردم وعده بدهیم؛ باید به رضایت بلندمدت مردم و منافع ملی فکر کنیم و از تصمیمات لحظه‌ای و هیجانی پرهیز کنیم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در حوزه زیرساختی استان گفت: افزایش ظرفیت آبشیرین کن‌ها، آغاز و پیگیری احداث پروژه‌های بزرگراهی و جاده‌های استراتژیک مانند محور لار – بستک – جناح – مقام، توسعه ناوگان آمبولانسی استان با اضافه کردن ۶۰ دستگاه آمبولانس جدید و ساخت ۳۵ تا ۴۰ خانه بهداشت در فاز اول و احداث ۱۵۰۰ کلاس درس با جذب ۳,۰۰۰ میلیارد تومان در قالب نهضت مدرسه‌سازی از جمله خدمات دولت در استان هرمزگان است.

آشوری در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف بهره‌وری در صید، کشاورزی و معدن‌داری اشاره کرد و گفت: تا زمانی که این بخش‌ها سنتی باقی بمانند، اشتغال‌زایی پایدار ممکن نیست از این رو باید به سمت فناوری نوین و دانش‌بنیان حرکت کنیم.

وی با اشاره به نقش بندر خمیر در توسعه دریامحور، اظهار کرد: بندر خمیر باید سهم و نقش واقعی خود را در توسعه پیدا کند. سرمایه‌گذاران از هر منطقه‌ای که بیایند، باید با آغوش باز مواجه شوند. ما باید مسیر را برای ورود سرمایه تسهیل کنیم.

آشوری با تأکید بر اینکه در شرایط ناترازی منفی کشور، راهی جز افزایش بهره‌وری نیست، افزود: ما آمده‌ایم برای حل مسائل، باید با درک مشترک، برنامه‌ریزی مشترک و حرکت هماهنگ به سمت حل مشکلات برویم. هرکسی که در قدرت است، چه شورا، چه فرماندار، چه استاندار، باید سهم خودش را در اصلاح ساختارها بپذیرد.

وی با تأکید بر تدوین «نظام مسائل شهرستان» برای مشخص‌کردن اولویت‌ها، گفت: در هر شهرستان باید بدانیم اولویت اول، دوم و سوم چیست؛ فقط در این صورت می‌توان از منابع محدود بهترین استفاده را برد و مردم را امیدوار کرد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با توصیه مدیران به پرهیز از توجیه گذشته و تقویت نگاه اثباتی به آینده، خاطرنشان کرد: مسئولان نباید تصمیمات لحظه‌ای بگیرند بلکه باید نظام‌مند، عالمانه و مشارکتی عمل کرد تا سرمایه اجتماعی تقویت شود چرا که ما مسئولیت را با آگاهی پذیرفته‌ایم، باید پاسخگو باشیم و برای نسل‌های آینده بنیان‌های صحیحی را بر پا کنیم.