مردم غزه از هفتم اکتبر نابودی رژیم صهیونیستی را کلید زده اند

به گزارش خبرنگار مهر، خالد قدومی شنبهشب در تجمع ضد صهیونیستی حمایت از طوفان الاقصی که در مسجد امام حسین (ع) ارومیه برگزار شد، در خصوص چرایی حمله هفتم اکتبر حماس به اراضی اشغالی اضافه کرد: قبل از طوفان الاقصی فرزندان و کودکان ما در اتاق خواب خود به دلیل نبود آب، غذا، دارو و امکانات میمردند و امروز در جنگ میمیرند.
وی اظهار کرد: علت اینکه سراغ جنگ رفتیم این بود که ملت فلسطین زیر بار ذلت زندگی میکرد و در هفتم اکتبر در عوض بسیاری جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی، این رژیم را نیست و نابود کرد.
قدومی ادامه داد: از پنج هزار مجاهد فلسطینی که در عملیات طوفان الاقصی شرکت کرده بودند، سه هزار نفر مأمور شکستن دیوار رژیم صهیونیستی بودند که هزینه ساخت آن یک میلیارد دلار بود که البته قبل از آن نیز، جوانان ما حمله سایبری خود را شروع کرده بودند.
وی گفت: عملیات طوفان الاقصی به گونهای بود که سربازان رژیم صهیونیستی به روزنامهها و خبرگزاریهای خود خبر میدادند که غذا برای خوردن و اسلحه برای دفاع کردن ندارند.
در طوفان الاقصی تمام سامانههای سایبری اسرائیل مختل شد
نماینده جنبش حماس در ایران افزود: در طوفان الاقصی تمام سامانههای سایبری رژیم صهیونیستی مختل شد و اگر امروز جنگ متوقف بشود رهبران رژیم صهیونیستی حرفی برای گفتن در برابر ساکنان سرزمینهای اشغالی ندارند.
قدومی. اظهار کرد: بیش از ۱۲ هزار فلسطینی در حدود ۴۰ روز گذشته در منطقه غزه به شهادت رسیده است که حدود ۶ هزار نفر آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند ولی همه دنیا در مقابل این جنایت بی سابقه، سکوت کردهاند.
وی با اشاره به قتل عام کودکان و زنان، تخریب مساجد و کلیساها، کشتن حافظان قرآن کریم و بمباران بیمارستانها در بیش از ۴۰ روز گذشته اضافه کرد: صحنه کشتار جمعی انسانی بسیار فجیعی در غزه در حال وقوع است.
وی ادامه داد: آمریکا بعد از شکست خود در منطقه و منزوی شدن نیروهایش، تنها چاره خود را در قتل عام فلسطینیها می بیند و امروز نتانیاهو با همکاری کشورهای عربی که به رژیم صهیونیستی کمک تسلیحاتی و امدادی میکنند، مسلمانان را قتل عام کرده و برخی سران در منطقه نیز چشم بر این جنایات بستهاند.
نماینده جنبش حماس در ایران اظهار کرد: آنچه امروز در غزه اتقاق میافتد، کربلای قرن ۲۱ است و بسیاری از حکومتها در برابر این جنایتها صدایی بلند نمیکنند ولی باید بدانند که این سکوتها در برابر خداوند توجیه پذیر نیست.
وی درخصوص عملیات طوفان الاقصی بیان کرد: در این عملیات، دنیا در حیرت ماند و مجاهدان فلسطینی در نماز شب عهد بستند که انتقام ۷۵ سال جنایات علیه ملت فلسطین و اهانت به مسجد الاقصی را از رژیم کودک کش میگیرند.
امروز در یک پیچ تاریخی قرار داریم
نماینده جنبش حماس در ایران اضافه کرد: امروز در یک پیج تاریخی قرار داریم و شاهد یک پیروزی مهم علیه دشمن هستیم که یکی از آنها پیروزی در عرصه میدانی است و بعد از ۴۳ روز حملات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، آنها نتوانستند کاری از پیش ببرند؛ فقط مردم بیگناه را به خاک و خون می کشند.
وی تاکید کرد: دومین عنصر در پیروزی اخیر ملت فلسطین پیروزی در عرصه سیاسی رهبران مقاومت بود، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که در عرصه بین الملل در اقلیت قرار گرفتیم، ۱۲۰ رأی به باز شدن گذرگاه رفح در صحن سازمان ملل با وجود کارشکنی کشورهای غربی، نشانگر اقبال دنیا به فلسطین است.
وی ادامه داد: سومین عنصر پیروزی، حمایت مردمی است و امروز میبینیم در دنیا میلیونها انسان غیر مسلمان در حمایت از ملت فلسطین قیام کردند و مردم آمریکا علیه دولت این کشور قیام و دفتر بایدن را در حمایت ملت فلسطین تخریب کردند.
نماینده جنبش حماس در ایران اظهار کرد: حضور پررنگ مردم در شهرهای مختلف ایران نیز نشان میدهد مقاومت در عرصه جلب حمایتهای مردمی پیروز شده است.
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