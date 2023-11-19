گرانفروشی در صدر تخلفات ناوگان حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر تقوی شوازی معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت ضمن اشاره به فعالیت‌ها و عملکرد ادارات کل صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری (کالا و مسافر) در شش ماهه اول ۱۴۰۲، گفت: طبق آمار ارائه شده طی این مدت، تعداد ۴ هزار و ۶۸۳ فقره بازرسی و نظارت از ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری کالا و مسافر توسط بازرسان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در سراسر کشور انجام شده است.

وی افزود: طی همین مدت از مجموع بازرسی‌های صورت گرفته، تعداد ۴۱۹ فقره پرونده تخلف در این دو بخش تشکیل که ارزش پرونده‌های متشکله بیش از ۴۵ میلیارد ریال است.

تقوی شوازی تصریح کرد: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد از کل تخلفات ثبتی طی مقطع زمانی یاد شده در حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری ۷۴ درصد مربوط به گران‌فروشی و ۱۸ درصد مربوط به عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه است که موضوع برای رسیدگی و صدور رأی به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال گردیده است.

معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق مراجعه حضوری به ادارات صمت شهرستان‌ها و یا تماس با تلفن ۱۲۴ ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.