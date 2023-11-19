بارش باران و برف در نیمه شمالی پایتخت از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و تحلیل الگوهای همدیدی، امروز تا ظهر فردا (۲۸ تا ۲۹ آبانماه) وضعیت جوی استان تهران آسمانی صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد و در مناطق پرتردد شهری در بعضی ساعات با غبار محلی رقیق همراه خواهد بود.
از بعد از ظهر روز دوشنبه تا روز سه شنبه (۲۹ تا ۳۰ آبانماه) با عبور سامانه بارشی در بیشتر نواحی استان آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود، در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید، در نیمه شمالی استان بارش باران و برف، در ارتفاعات بارش برف، گاهی کولاک برف و در مناطق مستعد بارش تگرگ همراه است.
شایان ذکر است در روزهای دوشنبه و سه شنبه کاهش محسوس دما در سطح استان از ۷ تا ۱۲ درجه سلسیوس
پیش بینی میشود که پایتخت با یخبندان شبانه همراه خواهد بود. همچنین از روز چهارشنبه تا پنج شنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد و روند افزایش غبار محلی پیش بینی میشود.
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