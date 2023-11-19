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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۷

هلال احمر فلسطین: ۳۱ نوزاد نارس را به جنوب غزه منتقل کردیم

هلال احمر فلسطین: ۳۱ نوزاد نارس را به جنوب غزه منتقل کردیم

سازمان هلال احمر فلسطین اعلام کرد که ۳۱ نوزاد نارس از بیمارستان شفا به بیمارستان دیگری در جنوب غزه انتقال یافته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان هلال احمر فلسطین امروز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از انتقال موفقیت آمیز ۳۱ نوزاد نارس از بیمارستان شفا به بیمارستان دیگری در جنوب نوار غزه خبر داد.

بر اساس این بیانیه، تیم‌های اورژانس وابسته به هلال احمر فلسطین موفق شدند با هماهنگی سازمان جهانی بهداشت و دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد «اوچا»، ۳۱ نوزاد نارس را از بیمارستان شفا تخلیه کنند.

این نوزادان با آمبولانس‌های هلال احمر فلسطین به بیمارستان امارات در شهر رفح واقع در جنوب غزه تخلیه شدند.

لازم به ذکر است که ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر تمام آوارگان و بسیاری از بیماران در بیمارستان شفا را به اجبار به خارج از محوطه این بیمارستان رانده بود.

کد مطلب 5944321

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