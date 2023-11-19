شهروندان دهلرانی از تردد غیرضروری خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف صادقی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان دهلران بیان داشت: براساس پیش بینی و داده‌های هواشناسی از نیمه امشب بارندگی شدید همراه با طوفان و صاعقه در راه است و باید همه مدیران عضو ستاد مدیریت بحران پای کار باشند.

وی اظهار کرد: ادارات جهاد کشاورزی و امور عشایری به اطلاع رسانی لازم به و بهره برداران بخش کشاورزی و دامداران و عشایر منطقه داشته باشد تا شاهد حوادث احتمالی نباشیم.

فرماندار ویژه دهلران گفت: برابر داده‌های هواشناسی بارندگی امشب همراه با طوفان و صاعقه است و شهروندان از تردد غیر ضروری خود داری کنند.

صادقی تاکید کرد: از دامداران و کشاورزان و شهروندان عزیزان تقاضا داریم از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی گفت: برای ایمنی و اطمینان خاطر از افزایش حجم سیلاب از غروب امروز آبان‌ماه رها سازی آب پشت سد دویرج که از ارتفاعات آبدانان سرچشمه می‌گیرد به میزان ۱۰ متر مکعب بر ثانیه تا اطلاع ثانوی آغاز شده است.