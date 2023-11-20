جزییات هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر مجید مشکینی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل «برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها و واحدهای جامع مستقل ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل آمده است: با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲ دانشگاه و در راستای تحقق اهداف اعلام‌شده در بسته های کاری سند تحول و تعالی دانشگاه و به منظور حضور یکپارچه و برگزاری هماهنگ مراسم هفته پژوهش و فناوری در سال جاری، همگام با ستاد ملی هفته پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستادهای هفته پژوهش و فناوری مستقر در مراکز استان ها و واحدهای دانشگاهی تابع آنها می توانند با همکاری ستاد پژوهش و فناوری استان و با رعایت نکات لازم، برنامه های خود را برگزار کنند.

براساس این دستورالعمل؛ زمان برگزاری هفته پژوهش و فناوری استانی از ۱۱ تا ۱۷ آذرماه و هفته پژوهش و فناوری ملی ۱۹ تا ۲۵ آذرماه است. ستاد هفته پژوهش و فناوری در استان ها با عضویت رییس استان (رییس ستاد)، رییس شورای پژوهش و فناوری استان، دو تن از رؤسای واحدهای دانشگاهی استان و یک تا سه تن از معاونان پژوهشی و فناوری یا معاونان علمی و رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان تشکیل شود.

همچنین ستاد هفته پژوهش و فناوری در واحدهای دانشگاهی با عضویت رییس واحد (رییس ستاد)، معاون پژوهش و فناوری یا معاون علمی واحد (دبیر ستاد)، سایر معاونان و سه تن از اعضای هیات علمی واحد به همراه مسئول روابط عمومی واحد (اعضای ستاد) و رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تشکیل شود.

براساس بندهای این دستورالعمل؛ در کنار برنامه هایی که در ستاد هفته پژوهش استان مصوب می شود، لازم است مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران مراکز تحقیقاتی و رشد، سراهای نوآوری با حضور مسئولان سازمان مرکزی و استانی برگزار شود.

همچنین لازم است به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق توسعه پژوهش و فناوری استان و تقویت دستاوردهای پژوهش و فناوری در منطقه، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن‌بازار استانی با توجه به شعار «مهار تورم و رشد تولید» مورد توجه جدی قرار گیرد.

در این دستورالعمل تأکید شده است که واحدهای دانشگاهی با رتبه‌بندی ۱ تا ۶ می توانند به منظور تشویق و ترغیب فناوران، سه فن‌آور برتر و به منظور تشویق پژوهشگران متناسب با گروه های آموزشی هفتگانه (علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر و معماری، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی، علوم پایه و علوم پزشکی «علوم پایه، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی») به ازای هر گروه یک پژوهشگر نمونه و واحدهای دانشگاهی با رتبه‌بندی ۷ تا ۲۶، تا سه پژوهشگر و یک فن‌آور دارای شرایط را انتخاب و پس از اخذ تأییدییه استان، مورد تقدیر قرار دهند.

براساس این دستورالعمل؛ ستاد هفته پژوهش و فناوری استان امتیازهای پژوهشگران منتخب معرفی‌شده از سوی واحدها را بررسی و تا ۷ پژوهشگر برتر (درگروه های آموزشی هفتگانه) و ۳ فن‌آور برتر را به عنوان پژوهشگر برگزیده استان معرفی کنند.