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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۱

با حضور رییس ستاد کل نیروهای مسلح؛

رزمایش تاکتیکی نیروی زمینی سپاه پاسداران در کرمان آغاز شد

رزمایش تاکتیکی نیروی زمینی سپاه پاسداران در کرمان آغاز شد

کرمان- رزمایش تاکتیکی نیروی زمینی سپاه پاسداران مستقر در استان کرمان با حضور سرلشکر باقری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نمایش اقتدار و رزمایش تاکتیکی نیروی زمینی سپاه پاسداران مستقر در استان کرمان آغاز شد.

در این رزمایش بزرگ که باحضور مقامات عالیرتبه نظامی کشور در کرمان درحال برگزاری است، توان رزمی، دفاعی و عملیاتی دلاورمردان نیروی زمینی سپاه مستقر در استان کرمان از جمله تیپ مکانیزه ۳۸ ذوالفقار، تیپ تکاوری صاحب‌الزمان (عج)، گروه توپخانه و موشکی ۶۵ صاعقه و لشکر عملیاتی ۴۱ ثارالله از قرارگاه مرکزی امام حسین علیه السلام مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است سرلشکر باقری در جریان سفر به استان کرمان با حضور در یگان‌ها و مراکز ارتش، سپاه و فراجا آخرین وضعیت توان رزمی و آمادگی دفاعی نیروهای مسلح را مورد بررسی قرار داد.

کد مطلب 5945912

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